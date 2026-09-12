Такої кількості сміття ці вагони ще не бачили: на що хасиди перетворили вагон "УЗ" (відео)

За одну поїздку вагон перетворився на смітник

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Щороку у вересні Умань (Черкаська область) стає центром паломництва тисячі брацлавських хасидів, які приїжджають святкувати єврейський Новий рік — Рош га-Шана. Однак для працівників залізничного транспорту та інших пасажирів цей період традиційно перетворюється на справжнє випробування.

У мережі завірусилося відео з вагона поїзда, який перевозив хасидів. На кадрах видно, що паломники-пасажири залишили по собі гори сміття.

Зрозуміло, що це не сподобалося українцям. Користувачі запитують, чи поводяться хасиди так само на батьківщині.

"Для тих, хто з них матиме (гроші), це тимчасові незручності"

"Свиня не гадить там, де спить"

"Цікаво, у себе вдома вони так само поводяться?"

Зазначимо, значна частина паломників належить до ультраортодоксальних громад, де ключовим життєвим пріоритетом є релігійне служіння та молитва. У зв’язку з цим повсякденні побутові питання та побутовий комфорт відходять для них на другий план.

У самому Ізраїлі хасиди також можуть залишати по собі побутові відходи прямо на вулицях. Проте ізраїльські комунальні служби оперативно ліквідують будь-які наслідки масових заходів. Різкий контраст зі сміттєвою кризою під час Рош га-Шана в Умані пояснюється різницею ресурсів. На відміну від українського міста, муніципалітети Ізраїлю мають потужну інфраструктуру та фінансування, що дозволяє справлятися з наднавантаженнями практично непомітно для мешканців.

Рош га-Шана-2026

У 2026 році юдейський Новий рік (Рош га-Шана) настає для 5787 року за єврейським календарем.

Дати святкування:

Початок: вечір п’ятниці, 11 вересня (із заходом сонця)

вечір п’ятниці, (із заходом сонця) Завершення: вечір неділі, 13 вересня (з виходом зірок)

Головне про свято:

Традиції: У святкові дні заведено трубити в шофар (баранячий ріг), запалювати свічки та вмокати яблука в мед із побажаннями "солодкого Нового року".

У святкові дні заведено трубити в шофар (баранячий ріг), запалювати свічки та вмокати яблука в мед із побажаннями "солодкого Нового року". Паломництво: За традицією десятки тисяч хасидів-прочан зі всього світу приїжджають до Умані на могилу цадика Нахмана, щоб зустріти свято на його духовній батьківщині.

Нагадаємо, у період Рош га-Шана в Умані дорожчає житло та послуги. Цього року здивував навіть цінник на звичайну SIM-картку.