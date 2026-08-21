Лише за запитом: як виглядає особливий вагон "Укрзалізниці" (відео)

Такі вагони подаються за запитом людини, яка потребує інклюзії

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В "Укрзалізниці є спеціальні інклюзивні вагони для людей з інвалідністю. В них ширші проходи між місцями, а ліжка та двері обладнані спеціальними поручнями.

Про це розповіли в соціальній мережі Threads. Українці відзначають комфортність подорожі в таких вагонах.

На кадрах видно, що місця в таких вагонах набагато більше, ніж у звичайних. До того ж вони обладнані спеціальними USB-портами для зарядки гаджетів.

"До речі, які вагони зʼявились. Я не хотіла нікого знімати, тому повного огляду немає, але ви зрозуміли які вони? Комфортний хостел на 6 місць)", — зазначила авторка посту.

Що пишуть в коментарях?

Користувачі соцмережі зазначають, що поїздка в таких вагонах проходить набагато комфортніше. А дехто навіть сумнівається, що це насправді і шукають підтвердження, що такі вагони не були створені за допомогою штучного інтелекту.

"Інклюзивні вагони вже давно на ходу. Їх додають на рейс за запитом людини, яка потребує інклюзії. Ну і на них так само продають квитки і іншим пасажирам, якщо вже додали вагон на рейс";

"Воно так незвично виглядає, що я тут шукала признаки ШІ";

"Це інклюзивне купе";

"Суперськи зручний вагон, багато місця, є де поставити дитячий візочок. Їхали якось з донечкою і були квитки тільки на такий вагон, дуже сподобався. І ліжка більші якісь і зручніші";

Коментарі користувачів

"@ukrainianrailways, та що ж ви робите? Це точно не ШІ?";

"Це наші";

"Не хотіла знімати ці 4 відео";

"Ваааауууу хочу в такому прокататись";

"Мені сподобалось) Їхала з подругою і її сином в такому, дуже класно, що і туалет великий, і візком заїхати, і розвернутися є де, і пандус дістають ставлять і допомогають працівники УЗ. Дійсно він лише за запитом", — пишуть в коментарях.

Коментарі користувачів

Раніше "Телеграф" розповідав, що "Укрзалізниця" додала нову позначку для пасажирів з тваринами у додатку.