Лише за запитом: як виглядає особливий вагон "Укрзалізниці" (відео)
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Такі вагони подаються за запитом людини, яка потребує інклюзії
В "Укрзалізниці є спеціальні інклюзивні вагони для людей з інвалідністю. В них ширші проходи між місцями, а ліжка та двері обладнані спеціальними поручнями.
Про це розповіли в соціальній мережі Threads. Українці відзначають комфортність подорожі в таких вагонах.
На кадрах видно, що місця в таких вагонах набагато більше, ніж у звичайних. До того ж вони обладнані спеціальними USB-портами для зарядки гаджетів.
"До речі, які вагони зʼявились. Я не хотіла нікого знімати, тому повного огляду немає, але ви зрозуміли які вони? Комфортний хостел на 6 місць)", — зазначила авторка посту.
Переглянути в Threads
Що пишуть в коментарях?
Користувачі соцмережі зазначають, що поїздка в таких вагонах проходить набагато комфортніше. А дехто навіть сумнівається, що це насправді і шукають підтвердження, що такі вагони не були створені за допомогою штучного інтелекту.
"Інклюзивні вагони вже давно на ходу. Їх додають на рейс за запитом людини, яка потребує інклюзії. Ну і на них так само продають квитки і іншим пасажирам, якщо вже додали вагон на рейс";
"Воно так незвично виглядає, що я тут шукала признаки ШІ";
"Це інклюзивне купе";
"Суперськи зручний вагон, багато місця, є де поставити дитячий візочок. Їхали якось з донечкою і були квитки тільки на такий вагон, дуже сподобався. І ліжка більші якісь і зручніші";
"@ukrainianrailways, та що ж ви робите? Це точно не ШІ?";
"Це наші";
"Не хотіла знімати ці 4 відео";
"Ваааауууу хочу в такому прокататись";
"Мені сподобалось) Їхала з подругою і її сином в такому, дуже класно, що і туалет великий, і візком заїхати, і розвернутися є де, і пандус дістають ставлять і допомогають працівники УЗ. Дійсно він лише за запитом", — пишуть в коментарях.
Раніше "Телеграф" розповідав, що "Укрзалізниця" додала нову позначку для пасажирів з тваринами у додатку.