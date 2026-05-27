Поліпшить демографію? "Укрзалізниці" запропонували цікаво модернізувати вагони: що відповіли

Спальні місця виготовлені за стандартами

Українці поцікавилися, чому в парних купе поїздів "Укрзалізниці" немає можливості з’єднувати спальні місця. Однак, як пояснив перевізник, на це є вагомі причини.

Питання модернізації вагонів підняв один із користувачів соцмережі Threads. На його думку, з’єднані спальні місця робили б поїздку комфортнішою і навіть, іронічно додав автор, можливо, сприяли б покращенню демографічної ситуації в країні.

"От так їдеш з дружиною, з’єднали два ліжечка в одне і приємніше їдеться, та й, можливо, народжуваність підніметься", — пише користувач.

У відповідь на це офіційний обліковий запис "Укрзалізниці" заявив, що конструкція полиць та вимоги безпеки не передбачають офіційного з’єднання місць у купе.

"Втім, якщо подорожуєте разом, завжди можна взяти нижні місця у вагоні СВ, насолоджуватись дорогою, чаєм та романтикою під стукіт коліс. А щодо народжуваності, тут ми вже точно бажаємо пасажирам щастя без будь-яких інструкцій", — зазначив перевізник.

