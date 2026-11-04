Легендарный тепловоз сняли с маршрута во Львове. Что с ним будет и почему он единственный такой в мире

Вернется ли он во Львов, еще неизвестно

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

На Львовской детской железной дороге заменили тепловоз ТУ3-039 – единственный в мире действующий тепловоз этого типа, изготовленный в далеком 1958 году. Локомотив отправили в Гайворон Кировоградской области: там его планируют капитально отремонтировать и вернуть в эксплуатацию.

Во Львов в свою очередь прибыл тепловоз ТУ7А-3108, рассказал начальник Львовской детской железной дороги Дмитрий Венгер "Суспільному". По его словам, во Львове нет оборудования и запчастей, необходимых для капитального ремонта старого локомотива.

Транспортировка локомотива ТУ3‑039. Фото: Facebook/Amirasha Abashidze

"Забрали его в Гайворон. Это филиал пригородных пассажирских перевозок. У них там есть локомотивное депо, которое имеет приписной парк узкоколейных тепловозов. Там наиболее реально провести его восстановление", – рассказал Дмитрий Венгер.

Тепловоз ТУ3-039. Фото: Facebook/Amirasha Abashidze

Вернут ли тепловоз ТУ3-039 во Львов

Где тепловоз будет работать после ремонта, решат позже. Его могут вернуть на детскую железную дорогу или оставить в эксплуатации в Гайвороне.

В чем уникальность локомотива

ТУ3-039 – единственный в мире тепловоз этого типа, который сохранился и работает. Он был построен в Чехословакии. Четырехосный магистральный грузопассажирский тепловоз с электрической передачей для узкоколейных железных дорог с шириной колеи 750 мм на Львовскую детскую железную дорогу в Стрыйском парке попал в 1971 году. Его привезли из литовского города Паневежис.

Более 50 лет работал на этой железной дороге. В последние годы тепловоз использовали преимущественно для праздничных рейсов или он находился в резерве.

Во время восстановления железнодорожники хотели сохранить аутентичный вид тепловоза. Однако запчасти найти сложно, поэтому среди возможных вариантов ремонта – модернизация.

"Мы хотели бы его восстановить, чтобы он был аутентичный, такой как он есть. Но очень ограничена возможность приобрести и найти запчасти. Возможно, он будет модернизоваться. Этот вопрос сейчас не рассматривается, но то, что он будет восстанавливаться и будет эксплуатироваться, – однозначно", – отметил начальник Львовской детской железной дороги.

Ранее "Телеграф" рассказывал о печальной судьбе украинского гиганта, выпускавшего самые современные в мире тепловозы. Завод разграбили и уничтожили.