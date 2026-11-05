"Шахеди" на картах показували нам ще в школі? Українці знайшли цікаву карту (фото)

На знімку із завданням для шестикласників користувачі розглянули несподівану паралель із реаліями сьогоднішньої України

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У мережі обговорюють шкільну контурну картку з історії України. Деякі користувачі помітили, що символи на ній нагадують карти руху російських дронів-камікадзе "Шахед". Приводом для порівняння стала фотографія завдання шестикласників.

Знімком поділилася користувач Threads shestopalirina. Вона показала сторінку з контурними картами та підписала публікацію: "Контурні карти з історії для дітей 6 клас".

На фотографії – карта "Перші люди на теренах України". На ній відмічені місця стародавніх стоянок, а умовні позначення розкидані по всій території країни. Саме ці піктограми привернули увагу користувачів.

Символи на шкільній карті нагадали користувачам про дрони-камікадзе "Шахед"

У коментарях одна з користувачів написала, що карта нагадує зображення, які українці звикли пов’язувати з безпілотниками "Шахед".

Але йдеться не про військові об’єкти, а про історичний навчальний матеріал.

Схожа мапа є в уроці "Поява і розселення людини на Землі" на освітній платформі "Всеосвіта". У п’ятому завданні учням пропонують розглянути карту перших стоянок людей на території України.

На ній відмічені стародавні поселення, а житла первісних людей позначені малюнками куренів. Сьогодні ці невеликі зображення можуть викликати в українців несподівані асоціації із "Шахедами". Серед зазначених стоянок – Королево, Межиріч, Мізін, Кіїк-Коба та інші.

Відмітки стародавніх стоянок на шкільній карті нагадали користувачам про "Шахеди"

Символи, які в нинішніх реаліях комусь нагадали "Шахеди", насправді належать до шкільної теми про перших людей на території України. Публікація стала приводом для іронічного обговорення того, як останніми роками змінилося сприйняття звичних зображень.

Як повідомляв "Телеграф", користувач опублікувала фото частини дрона і зазначила, що подібні знахідки в обговореннях вже стали майже класикою в обговоренні знахідок. Ця випадкова знахідка пов’язала лісову знахідку із тривожним чином безпілотника. Інша учасниця обговорення заявила, що знайшла цілий "Шахед", але не представила фотографію. Тому візуально підтвердити це повідомлення не можна.