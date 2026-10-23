Карти, ляльки, сире м'ясо, "Шахеди": грибники здивували моторошними знахідками з лісу (фото)

Дивні знахідки у лісі й справді можуть спантеличити

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В Україні настала пора тихого полювання, отже люди часто ходять у ліс. Але вони знаходять там не лише гриби.

Інтернет-користувачі обговорюють у соцмережах свої знахідки та публікують фото.

Українка з ніком vika_lavrynovych написала у Threads:

"Грибники, діліться, що цікавого знаходили в лісі? Я, наприклад буханку хліба, гральні карти на дереві, могилу з підписом "ніхто не забутий", звісно забуті ножі були".

Користувачка з ніком alyona_yemets333 у відповідь опублікувала фото частини дрона, та зазначила: "Це вже, мабуть, класична знахідка".

Ще одна учасниця обговорення повідомила, що знайшла цілий "Шахед", але не представила фото.

Також українець під ніком 270408dn написав: "У лісі знайшов ось таке. Кажуть що то відьми відмолюють свої гріхи".

На його світлинах справді дивне місце, де під деревом хтось поклав різноманітні харчові продукти, відкриті пачку сигарет та пляшку імпортного алкоголю. Окрім хліба, печива, сухарів та фруктів на траві валялося сире мʼясо.

В коментарях можна побачити багато дивних фото, наприклад черепа з рогами та ляльок, від яких стає моторошно. Можна припустити, що українськими лісами й справді ходять відьми та проводять свої чаклунські ритуали.

Нагадаємо, що в українських лісах можна зустріти незвичайний гриб. Захищаючи свою територію, він здатен виробляти речовини, які пригнічують розвиток інших грибів-конкурентів.