"Шахеды" на картах пoказывали нам еще в шкoле? Украинцы нашли интересную карту (фото)

На снимке с заданием для шестиклассников пользователи разглядели неожиданную параллель с реалиями сегодняшней Украины

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В сети обсуждают школьную контурную карту по истории Украины. Некоторые пользователи заметили, что символы на ней напоминают карты движения российских дронов-камикадзе "Шахед". Поводом для сравнения стала фотография задания для шестиклассников.

Снимком поделилась пользовательница Threads shestopalirina. Она показала страницу с контурными картами и подписала публикацию: "Контурные карты по истории для детей 6 класс".

На фотографии – карта "Перші люди на теренах України". На ней отмечены места древних стоянок, а условные обозначения разбросаны по всей территории страны. Именно эти значки привлекли внимание пользователей.

Символы на школьной карте напомнили пользователям о дронах-камикадзе "Шахед"

В комментариях одна из пользовательниц написала, что карта напоминает изображения, которые украинцы привыкли связывать с беспилотниками "Шахед".

Но речь идёт не о военных объектах, а об историческом учебном материале.

Похожая карта есть в уроке "Поява і розселення людини на Землі" на образовательной платформе "Всеосвіта". В пятом задании ученикам предлагают рассмотреть карту первых стоянок людей на территории Украины.

На ней отмечены древние поселения, а жилища первобытных людей обозначены рисунками шалашей. Сегодня эти небольшие изображения могут вызвать у украинцев неожиданные ассоциации с "Шахедами". Среди отмеченных стоянок – Королево, Межирич, Мизин, Киик-Коба и другие.

Отметки древних стоянок на школьной карте напомнили пользователям о "Шахедах"

Символы, которые в нынешних реалиях кому-то напомнили "Шахеды", на самом деле относятся к школьной теме о первых людях на территории Украины. Публикация стала поводом для ироничного обсуждения того, как за последние годы изменилось восприятие привычных изображений.

Как сообщал "Телеграф", пользовательница опубликовала фото части дрона и отметила, что подобные находки в обсуждениях уже стали почти классикой в обсуждении находок. Эта случайная находка связала лесную находку с тревожным образом беспилотника. Другая участница обсуждения заявила, что нашла целый "Шахед", но не представила фотографию. Поэтому визуально подтвердить это сообщение нельзя.