Київ, якого більше немає: кадри довоєнної столиці викликали ностальгію (відео)

Тоді ще не було ворожих ракет та "шахедів", комендантської години, блекаутів та інших реалій життя у великій війні

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У мережі з'явилися кадри довоєнного Києва, які викликали хвилю ностальгії. Українці, які вже майже п'ять років живуть у реаліях війни дуже сумують за звичайними речами, які тоді було повсякденністю.

Кадри нічного життя в Києві до початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року показав фотограф Artur Lahoda у соцмережі Threads. Він розповів, що тоді просто бродив ночами та ловив емоції людей на камеру.

"І зараз особливо помітно обличчя людей, які навіть уявлення не мали наскільки скоро зміниться їх життя", — додав автор відео.

На кадрах — безтурботні люди та багато світла. Можна побачити також тодішній курс валют. Столиця живе звичайним життям за кілька кроків від ночі на 22 лютого 2024 року, яка назавжди змінила кожного українця.

Автор також додав світлини Києва, які зробив до повномасштабного вторгнення, у 2020 та 2021 році. Зараз здається що це було в іншому житті.

Під дописом багато ностальгічних коментарів. Люди дякують автору за можливість відчути мирне життя, якого зараз немає. Ось деякі з коментарів:

Я зараз отримав дозу дофаміну, якої не відчував 5 років, і водночас відчув смуток, ніби це життя з мого сну, якого я не пам'ятаю і намагаюся згадати, щоб порадіти. Це найкраще що я бачив за останній час

Таке гарне відео і так боляче від того, що те наше життя зникло назавжди. Як і ті ми. Наче сон, який розвіявся від вибухів та диму пожеж

Мені страшно, я починаю забувати те життя….

Я б не сказала, що ви знімали людей і емоції. Це прям якесь особливе до — після…

Здається, що тоді Київ ніби дихав спокоєм. Фото: Artur Lahoda

Звичайні кадри столичного життя з минулого викликають ностальгію. Фото: Artur Lahoda

Романтичне фото. Фото: Artur Lahoda

Тоді були маски, а зараз - ворожі ракети. Фото: Artur Lahoda

Люди здаються такими безтурботними. Фото: Artur Lahoda

Довоєнний Київ вражає. Фото: Artur Lahoda

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