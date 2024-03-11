"Оскар-2024": названі імена переможців у номінаціях найкращий актор та актриса (фото)

Стало відомо, хто отримав заповітну статуетку

Під час 96-ї щорічної церемонії нагородження кінопремії "Оскар" у Лос-Анджелесі було названо імена переможців. Так, у номінації найкращий актор золоту статуетку отримав актор Кілліан Мерфі за роль у фільмі "Опенгеймер", а найкращою актрисою стала Емма Стоун, яка зіграла у стрічці "Бідні-нещасні".

Найкращим фільмом, який отримав "Оскар" у цій номінації став "Оппенгеймер". А вперше в історії отримав золоту статуетку український фільм "20 днів у Маріуполі", який став найкращим документальним фільмом.

Кілліан Мерфі. Фото: Getty Images

Варто зазначити, що фільм "Опенгеймер" отримав найбільше нагород "Оскар" у різних номінаціях. Усього їх сім — найкращий фільм, найкраща режисура (Крістофер Нолан), найкраща чоловіча роль (Кілліан Мерфі), найкращий актор другого плану (Роберт Дауні-молодший), найкращий монтаж (Дженніфер Лейм), найкраща операторська робота (Хойте Ван Хойтема) та найкраща оригінальна музика (Людвіг Йоранссон).

Емма Стоун. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" детальніше розповідав про український фільм "20 днів у Маріуполі", який вперше в історії отримав "Оскар". Робота стала найкращою в номінації "Кращий документальний фільм".