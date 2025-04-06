Багато хто цього не знає. В київській Троєщині може поміститися ціла країна, як вона виглядає (фото)
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Монако — крихітна, але неймовірно багата держава
Троєщина — один із найбільших житлових масивів Києва, площею понад 30 квадратних кілометрів. Це більше, ніж займають деякі держави. Приміром, площа Монако — лише 2,08 км², тож Троєщина більша за нього майже в 15 разів.
Цікаво, що якщо скористатись сервісом The True Size — платформою, яка дозволяє порівнювати території без викривлень масштабу, — можна "перенести" контур Монако на карту Києва. Ймовірно, ви побачите, що це князівство практично без проблем "вміщується" в межах одного району столиці.
Звісно, таке порівняння варто сприймати з обережністю — через викривлення масштабу на картах.
Кілька цікавих фактів про Монако:
- Друга найменша країна світу. Монако займає лише 2,02 км². Меншою є лише держава Ватикан.
- Один із трьох — мільйонер. Близько 30% жителів — доларові мільйонери. Це одна з найзаможніших країн планети.
- Казино Монте-Карло — тільки для туристів. Громадянам Монако заборонено грати в головному казино країни — Монте-Карло.
- Жодного аеропорту, зате багато вертодромів. Мандрівники прилітають сюди вертольотом — зокрема з сусідньої Ніцци.
- Безкоштовні ліфти та ескалатори — звична річ. Через перепади висот у місті встановлено десятки муніципальних підйомників для пішоходів.
- Найдорожча нерухомість у світі. Середня ціна — понад 50 000 євро за м². Водночас держава має програми соціального житла.
Отже, поки мешканці масиву щодня курсують між проспектами Бальзака, Червоної калини та вулицею Милославською, вони фактично живуть на території, яка могла б стати окремою країною — принаймні за розмірами.
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