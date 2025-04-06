Багато хто цього не знає. В київській Троєщині може поміститися ціла країна, як вона виглядає (фото)

Монако — крихітна, але неймовірно багата держава

Троєщина — один із найбільших житлових масивів Києва, площею понад 30 квадратних кілометрів. Це більше, ніж займають деякі держави. Приміром, площа Монако — лише 2,08 км², тож Троєщина більша за нього майже в 15 разів.

Цікаво, що якщо скористатись сервісом The True Size — платформою, яка дозволяє порівнювати території без викривлень масштабу, — можна "перенести" контур Монако на карту Києва. Ймовірно, ви побачите, що це князівство практично без проблем "вміщується" в межах одного району столиці.

Звісно, таке порівняння варто сприймати з обережністю — через викривлення масштабу на картах.

Монако

Який вигляд має Монако

Кілька цікавих фактів про Монако:

Друга найменша країна світу. Монако займає лише 2,02 км². Меншою є лише держава Ватикан.

Монако займає лише 2,02 км². Меншою є лише держава Ватикан. Один із трьох — мільйонер. Близько 30% жителів — доларові мільйонери. Це одна з найзаможніших країн планети.

Близько 30% жителів — доларові мільйонери. Це одна з найзаможніших країн планети. Казино Монте-Карло — тільки для туристів. Громадянам Монако заборонено грати в головному казино країни — Монте-Карло.

Громадянам Монако заборонено грати в головному казино країни — Монте-Карло. Жодного аеропорту, зате багато вертодромів. Мандрівники прилітають сюди вертольотом — зокрема з сусідньої Ніцци.

Мандрівники прилітають сюди вертольотом — зокрема з сусідньої Ніцци. Безкоштовні ліфти та ескалатори — звична річ. Через перепади висот у місті встановлено десятки муніципальних підйомників для пішоходів.

Через перепади висот у місті встановлено десятки муніципальних підйомників для пішоходів. Найдорожча нерухомість у світі. Середня ціна — понад 50 000 євро за м². Водночас держава має програми соціального житла.

Який вигляд Монако має вночі

Отже, поки мешканці масиву щодня курсують між проспектами Бальзака, Червоної калини та вулицею Милославською, вони фактично живуть на території, яка могла б стати окремою країною — принаймні за розмірами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, якою насправді є Гренландія, яка через амбіції Трампа останнім часом зайняла почесне місце у новинних рейтингах.