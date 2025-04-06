З’явилася нова загроза під час масованих ударів: Ігнат розповів про нову тактику та проблеми

Противник почав модернізувати свої ракети

Російські військові змінили тактику ударів по Україні. Ворог почав більше використовувати балістику, а також модифікує свої ракети та дрони.

Про це в ефірі телемарафону сказав начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, росіяни запустили 6 балістичних ракет по Україні та з них 5 атакували Київ та область. З шести балістичних ракет силам ППО вдалося збити лише одну.

"Тактика застосування може дійсно змінюватися. Ворог дійсно модернізує свою техніку. Ми бачимо, що "Шахед" з початку свого застосування ще з осені 2022 року видозмінився зовнішньо у чорний колір. Він ще й отримав низку модифікацій щодо наведення, супутникової навігації і т.д", — каже Ігнат.

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Він додав, що супротивник також модернізує балістичні ракети. Після отримання систем ППО Patriot Україна змогла знищувати ракети "Кинджал" та балістичні "Іскандери", але зараз це робити складніше, адже росіяни модернізують свої ракети.

Україна своєю чергою ділиться цією інформацією із західними партнерами, щоб вони могли покращувати зенітні системи.

"Ворог з початку 2024 року наростив відсоток балістики, якщо брати всі ракети. Крилатих ракет стає відсотково менше, а балістичних стає більше. Бо балістичні ракети, ми розуміємо, збивається Patriot", — підсумував представник Повітряних сил.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що рано вранці 6 квітня росіяни атакували Київ ракетами. За словами мера столиці Віталія Кличка, у Дарницькому районі виявили тіло загиблого внаслідок атаки ворога чоловіка. Він знаходився на вулиці поряд з епіцентром вибуху.