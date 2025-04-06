"Чим Київ гірший за Варшаву чи Прагу?" — українка звинуватила Укрзалізницю у байдужості до безпеки

Пасажирка з Києва обурена станом електрички та агресією попутника — вимагає змін.

Жорстку критику на адресу Укрзалізниці висловила пасажирка приміського потяга Київ–Ніжин. За словами жінки, поїздка залишила в неї глибоке відчуття обурення та небезпеки.

Вона поділилася своїм досвідом на офіційній сторінці компанії у Facebook.

"Чому такий сморід від туалеті? Я востаннє їздила електричкою в 16 років, мені зараз 34. Нічого не змінилося: ті ж сидіння, ті ж вікна. Це просто жах!" — пише пасажирка.

"Коли я намагалася відкрити вікно, до мене підлетів чоловік із неадекватною реакцією. Почав говорити на "ти", грубити, погрожувати. І ніхто на це не реагував! Це добре, що я знаю техніки самооборони. А якби ні? Хто відповідатиме?" — додає вона.

Жінка обурена не лише фізичним станом поїзда, а й відсутністю будь-яких механізмів захисту пасажирів.

"Чому в українських електричках досі немає кнопки екстреного виклику? У Польщі, Чехії, Німеччині вона є. Чим Київ гірший за ці міста?" — ставить риторичне запитання користувачка.

"Це ваша відповідальність забезпечити хоча б мінімальну безпеку пасажирів!" — підсумовує вона.

У відповідь Укрзалізниця закликала оформити офіційне звернення:

"Нам прикро, що ваша поїздка залишила неприємні враження. Якщо ви стали учасником конфліктної ситуації чи маєте зауваження — важливо фіксувати це через гарячу лінію або в приватних повідомленнях. Ми відкриті до конструктивного діалогу", — відповіли у компанії.

Однак пасажирку така відповідь не влаштувала. Вона заявила, що вже звернулась у приватні повідомлення, але спілкується там із ботом, а також додзвонилась на гарячу лінію.

"Це така у вас "процедура" — з ботом спілкуватись? У вас вже був випадок насильства над Анастасією Луговою у 2023 році. Тоді лише через рік з'явилися жіночі купе. А зараз знову — жодної реакції", — наголосила вона.

Раніше "Телеграф" писав про те, що пасажири Укрзалізниці зіткнулися з дивною ситуацією: купити квиток на проміжні станції неможливо, хоча місця до кінцевих зупинок є у достатній кількості. Через це людям доводиться переплачувати, купуючи квитки на довші маршрути. Укрзалізниця пояснює це алгоритмом розподілу місць, проте пасажири не задоволені такою відповіддю.