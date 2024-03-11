Український фільм "20 днів у Маріуполі" отримав Оскар

"20 днів у Маріуполі" – унікальний документальний фільм Мстислава Чернова

Український документальний фільм "20 днів у Маріуполі" за авторством Мстислава Чернова отримав престижну нагороду Американської кіноакадемії ("Оскар") у номінації "Найкращий документальний фільм". Статуетку вручили Чернову під час 96-ї щорічної церемонії нагородження в Лос-Анджелесі, США.

Це перший "Оскар", який отримав саме український фільм за всю історію незалежності нашої держави. До цього були тільки номінації.

"Можливо, я буду першим режисером на цій сцені, який скаже, що я хотів би ніколи не робити цього фільму, я хотів би щоб я міг поміняти це на те, щоб Росія ніколи не нападала на Україну, щоб вона ніколи не окуповувала наші міста. Я віддав би "Оскар", щоб росія не вбивала десятки тисяч моїх співгромадян, я віддав би це, щоб вони звільнили усіх заручників, усіх солдатів, які боронять свою землю, усіх цивільних, які зараз у російських тюрмах. Але я не можу змінити історію, я не можу змінити минуле, але ми всі разом, ми зараз серед найталановитіших людей світу, ми можемо зробити так, щоб історію виправити, щоб правда перемогла. Щоб люди з Маріуполя і ті хто віддали свої життя, щоб їх ніколи не забули, тому що кіно формує спогади, а спогади формують історію", – сказав Чернов, отримуючи нагороду.

"Фільм створений українським воєнним кореспондентом та режисером Мстиславом Черновим, який у березні 2022 року разом із фотографом Євгеном Малолєткою були останніми цивільними журналістами, що залишалися у блокованому Маріуполі. Основою для фільму стали відеодокументи, які створив Чернов, поки був у місті. Повністю фільм "20 днів у Маріуполі" можна подивитися тут.

Нагадаємо, що фільм "20 днів у Маріуполі" нагороджено премією BAFTA як "Найкращий документальний фільм" та премією Гільдії режисерів США (DGA Awards). Часто переможці цих премій та "Оскара" збігаються. Також відомо, що фільм отримав ще понад 10 нагород і його відзначено приблизно у 20-ти номінаціях.

Раніше "Телеграф" розповідав, де і коли транслюватимуть церемонію нагородження "Оскар 2024". Також ми поділилися, який фільм має найбільші шанси на перемогу.