Під час удару по Києву постраждали українські телеканали: що з ними зараз (фото, відео)

Було зруйновано новий ньюзрум телеканалу FREEДІМ

Внаслідок ракетної атаки по Києву, яку росіяни вчинили в ніч на 6 квітня, значні руйнування отримали будівлі, де було розміщено редакцію каналів державного підприємства "Мультимедійна платформа іномовлення України". Їх там розмістили після обстрілу 12 лютого.

Йдеться про FREEДОМ, "Дім", UATVEnglish, The Gaze, UATVEspañol, UATVArabic, UATVPortuguês, діджитал редакція, сервісні служби. Про це пише "Дім". Зазначається, що співробітники ДП "МПІУ" не постраждали.

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Видання пише, що в результаті атаки було зруйновано новий ньюзрум телеканалу FREEДОМ, приміщення, в якому після обстрілу 12 лютого ДП "МПІУ" будувало оновлену студію. FREEДОМ продовжує мовити з резервної студії.

Наслідки удару по Києву 6 квітня.

Водночас було пошкоджено приміщення, в яких було розміщено міжнародну редакцію (діджитал-платформи UATVEnglish, The Gaze, UATVEspañol, UATVArabic, UATVPortuguês), редакцію телеканалу "Дім", ефірні апаратні, офісні приміщення, приміщення діджитал редакції.

Наслідки удару по Києву 6 квітня. Фото: "Дім"

У будівлі бізнес-центру, де були канали іномовлення, під час атаки про столицю цієї ночі було зруйновано три верхні поверхи. Нижні поверхи також постраждали й зараз непридатні для роботи. Крім того, біля самої будівлі утворилася величезна вирва.

Наслідки удару по Києву 6 квітня. Фото: "Дім"

Генеральний директор ДП "МПІУ" Юлія Бін каже, що це вже друга атака менше ніж за два місяці. Вона наголосила, що зараз фактично зруйновано саме ті приміщення, де працював діджитал та сервісні служби, і куди ми перевели частину колективу та виробничих потужностей після лютневого обстрілу.

Наслідки удару по Києву 6 квітня. Фото: "Дім"

"Саме тут ми готували до запуску оновлену студію FREEДОМ, проводили інші відновлювальні роботи. Наразі на місці працює ДСНС, розбирають завали, працюють слідчі. Тому ми ще самі до кінця не можемо сказати про масштаб заподіяної шкоди. Зрозуміло, що зараз ці приміщення непридатні до роботи, але ми знайдемо рішення. Головне — ніхто з колективу іномовлення не постраждав. Ми продовжуємо виходити в ефір. Дякую всім, хто підтримує і допомагає", — каже Бін.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вночі з 5 на 6 квітня запустили по Україні крилаті ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря. Вибухи пролунали у низці міст.