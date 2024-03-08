Восстановление на местном уровне. Инструкция, как создать программу комплексного восстановления для общин и привлечь деньги

В Киевской области запускают первый в стране проект восстановления, алгоритм может превратиться в бустер для дальнейшего развития других регионов

У каждой территориальной общины Украины есть свое видение того, каким должно быть ее послевоенное восстановление и обновление. Чтобы оформить его в пошаговый план реальных действий, на местном уровне уже 151 община начала составлять программы комплексного восстановления (ПКВ).

"Телеграф" подробно разбирался, кому они нужны, кто и по каким принципам их составляет, как гражданам присоединиться к этому процессу, и кто собственно это будет финансировать.

Что такое программа комплексного восстановления и зачем она нужна

Еще до великой войны многие украинские общины не имели полной картинки того, из чего складывается их экономика, какими ресурсами они оперируют и какие проблемы приходится решать ежедневно, но несистемно. Война эту тенденцию только усугубила.

Поэтому для запуска процессов восстановления нужно, во-первых, провести аудит того, что община имеет, проанализировать потери, понесенные громадой во всех сферах жизнедеятельности, а во-вторых, оценить реальные потребности в будущем, и на основе этого разработали план действий. Именно он и станет программой комплексного восстановления.

— Программа — это, скорее, аналитика на уровне общины. Это главный документ восстановления пострадавших территорий, позволяющий сделать подробную оценку как всех ресурсов, так и вызванных войной вызовов. Только община понимает, сколько школ нужно восстановить с учетом того, какое число детей будет там учиться. Сколько больниц нужно для количества людей, которые будут там проходить лечение, столько домов нужно восстановить, чтобы обеспечить жильем всех тех людей, которые планируют там жить, — пояснила "Телеграфу" председатель парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

Она также добавила, что поскольку программа комплексного восстановления направлена на формирование системного видения этого процесса, она может помочь общинам не только восстановиться. Но и превратить восстановление в бустер для дальнейшего развития — если подходить к ней комплексно, уметь определять приоритеты и эффективно планировать.

Какие данные анализируют для создания программы и почему именно их

Речь идет о перечне, оценке и анализе вызовов, представших перед обществом из-за войны. Это и заминированные территории, и экологические проблемы, и отток населения, и разрушение жилья, транспортной, критической инфраструктуры. Когда местные власти будут готовить программу комплексного восстановления, они должны будут просканировать свою территорию — понять, где есть смысл расположить индустриальный парк, что можно передать бизнесу в рамках малой приватизации, сколько недостроев, ведь проблема с жильем для ВПЛ стоит достаточно остро. Обобщение этой информации дает понять, в каких мерах в первую очередь нуждается община, то есть помогает определить приоритеты восстановления.

— Зачем строить школу, если в ней никто не будет учиться, зачем восстанавливать поликлинику, если там сейчас никто не будет лечиться? И все остальное, если в нем нет нужды при том, что у общины могут быть более важные потребности. Поэтому для составления ПКВ осуществляется системный анализ ресурсов общин. Сбор максимального количества данных, имеющихся в самой общине, областной администрации и государственных реестрах и базах, этого будет достаточно для создания полноценной картины. В частности, данные о разрушениях можно брать из официального источника верифицированной информации — Реестра поврежденного и уничтоженного имущества, — отметила парламентарий.

Кто будет создавать ПКВ

Изучение потребностей общественности — ключевой этап подготовки ПКВ, и этим должны заниматься не только органы местного самоуправления (ОМС), но и основные стейкхолдеры (лица, которые имеют интересы относительно проекта или организации, или влияют на проект или организацию. — Авт.) и, безусловно, общественные активисты. По словам Елены Шуляк, сначала в общине ОМС должны создать специальную консультативную группу среди представителей всех заинтересованных сторон. Также законодательно заложена необходимость сбора предложений непосредственно от граждан, так что их следует активнее привлекать — только жители той или иной общины понимают реальные потребности и вызовы на местах. К тому же опыт регионов и общин, уже разрабатывающих программу, свидетельствует, что стоит общаться с местным бизнесом, общественными организациями и активистами, чтобы собрать от них наиболее актуальные предложения.

По словам Елены Шуляк, только жители общин должны решать, как восстанавливать и развивать свой дом. Поэтому разработкой программ комплексного обновления должны заниматься органы местного самоуправления с активным привлечением видения и предложений от жителей. Это – одно из проявлений децентрализации.

При этом на сегодняшний день одна программа комплексного восстановления уже готова — ее разработали на Киевщине. Этот документ готовила областная военная администрация в партнерстве с Департаментом градостроительства и архитектуры Киевской ОГА, он уже представлен общественности и утвержден. Более того, документ может служить своего рода примером для разработки таких проектов другим общинам и областям.

Что нужно общине, чтобы составить ПКВ:

1. ОМС решают, что им следует начинать работу над программой комплексного восстановления территории и утверждают состав рабочей группы. Решение нужно разместить не только на веб-ресурсах совета, но и в Единой государственной электронной системе в сфере строительства (ЕГЭССС);

2. Важно определить объем необходимой информации для составления программы;

3. ОМС создают временный консультативно-совещательный орган, состоящий из не менее пяти и не более 21 лица из представителей ОМС, учреждений, организаций и всех заинтересованных сторон. Рабочая группа собирает и рассматривает предложения, может учесть или отклонить их, а также согласовывает спорные вопросы с общественностью;

4. Рабочая группа составляет проект программы комплексного восстановления территории;

5. Программу согласовывают и выносят на общественное обсуждение;

6. Если у общественности есть замечания и нужно что-либо изменить, то члены рабочей группы их вносят и проясняют программу;

7. Рабочая группа разрабатывает и утверждает план реализации программы;

8. Программу и план реализации обнародуют.

Каким регионам обязательно создавать ПКВ

Программы комплексного восстановления, прежде всего, должны разработать наиболее пострадавшие регионы и общины — имеющие значительную степень разрушений всех видов инфраструктуры, из которых выехали многие люди, релоцировались ключевые предприятия и т.д. Это обязательное требование для общин, территории которых правительство отнесло к функциональному типу "территория восстановления" и необходимый для дальнейшего планирования первый шаг.

Территории восстановления – это общины и микрорегионы, где велись боевые действия или были временно оккупированы, с разрушенными инфраструктурой и жилищным фондом, имеют резкое ухудшение развития и значительное перемещение населения. То есть, это как минимум 20% территории Украины.

Общинам, не имеющим значительных повреждений и разрушений, нет смысла разрабатывать ПКВ. Если община частично повреждена, можно ограничиться программой восстановления части территории. Если повреждено несколько объектов, можно сосредоточиться на планах их восстановления и стратегических документах.

Стоит отметить, что программы комплексного восстановления создают не только общины, но и области. В частности, первая презентованная ПКВ создала Киевщина. Но она базируется на системном анализе всех ее общин. То есть программы комплексного восстановления общин должны и будут основываться на областных программах и гармонично дополнять их.

Главный принцип сборки ПКВ и восстановление

— Нам нужно не просто отстроить разрушенное, а сделать это "лучше, чем было". Поэтому ПКВ должна способствовать внедрению таких современных подходов, как рациональное пространственное планирование, устойчивая городская мобильность, безбарьерность, инклюзивность, энергоэффективность и экологичность. Кроме очевидных преимуществ, это также поможет переориентировать региональные проекты таким образом, чтобы на них можно было получить финансирование от ЕС в рамках Украинского Фонда и потенциально в рамках других программ ЕС, в частности Фонда регионального развития, — пояснила Елена Шуляк.

По ее словам, это означает, что ПКВ будут состоять не только из действий, необходимых для восстановления отдельных зданий и сооружений, но и системного подхода, нового планирования и полной трансформации населенных пунктов.

Парламентарий приводит пример — в поселке одной из общин Черниговщины вместо уничтоженных библиотеки и клуба построят публичное общественное пространство с актовым залом и медотделением, а сам населенный пункт планируют восстановить в едином архитектурном ансамбле. В другом городе вместо разрушенного предприятия, которое до войны уже много лет не функционировало, будут создавать индустриальный парк.

Кто поможет общинам средствами на восстановление

Финансирование работ по составлению программы комплексного обновления осуществляется за счет бюджетных средств или за счет международной помощи. В частности, с помощью USAID и ULEAD.

Разработчик проекта оценивает ресурсы, необходимые для выполнения задач и рассчитывает поступления/расходы, в том числе определяет потребность финансирования из государственного и/или местных бюджетов и проводит необходимые финансово-экономические расчеты.

Для сотрудничества с донорами по реализации конкретных проектов общинам, в первую очередь, важно определить организации и программы, поддерживающие общины. К примеру, USAID, ULEAD, UK Aid (программа "Раннее восстановление Украины"), ПРООН, United 24 и другие. Благодаря разработанной ПКВ Киевщины последний уже взял на себя финансирование восстановления нескольких жилых домов в Бородянке Киевской области.

Кроме того, для прозрачного и открытого отбора проектов восстановления, финансирования и контроля их реализации на всех этапах правительство ввело электронную систему управления процессом восстановления – экосистему DREAM.

Именно через DREAM подавали проекты для финансирования из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии. 310 проектов, предоставленных ОМС, получили финансирование – это школы, больницы, многоквартирные дома, жилищно-коммунальная инфраструктура в пострадавших общинах по всей стране.

Определенные суммы восстановления и обновления уже готовы общинам выделять в грантах европейские партнеры. Но, чтобы их получить, украинским общинам необходимо позаботиться о наличии грантовых менеджеров и градостроительной документации, а также знания иностранного языка и соответствующих административных процедур ЕС и т.д.

— Общинам для получения финансирования от партнеров нужно учесть, что нельзя сесть, сложить руки и ждать денег. Разумеется, огромное событие произошло, когда мы получили кандидатство на членство в ЕС. Это значит, что у нас уже есть определенные возможности — в частности, доступ к определенным европейским структурным фондам. То есть у общины есть возможность заполнять заявки на участие в их программах помощи даже во время войны, — резюмировала Шуляк.

Как сообщалось, по состоянию на февраль 2024 года в "Армии восстановления" было задействовано 87 852 безработных жителей Украины. Программа работает в 19 областях страны.

Также "Телеграф" писал, что страны Европейского Союза достигли политической договоренности по использованию замороженных российских активов в пользу Украины. Хотя об их конфискации пока речь не идет, но для начала Украина будет получать доходы от этих активов.