Минимум четыре завода и около 500 тысяч боеприпасов в год: Германия уже в 2024 году откроет производство в Украине

Объемы производства в год планируют наладить в пределах 500-700 тысяч

Оборонный немецкий концерн Rheinmetall намерен построить минимум четыре завода по производству оружия в Украине уже в 2024 году. Где именно будут располагаться предприятия не уточняется.

Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на заявление гендиректора Rheinmetall Армина Паппергера. Он отметил, что Украина является важным партнером для Германии.

Гендиректор немецкого концерна также добавил, что заводы, которые будут построены в Украине, будут производить не только военную технику и снаряды, но также и системы ПВО.

"Украина сейчас является для нас важным партнером, и мы видим потенциал от двух до трех миллиардов евро (продаж — ред.) в год", — отметил Паппергер.

В среднесрочной перспективе Rheinmetall планирует производить в Украине около 1,1 млн артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Согласно расчетам, в 2025 году заводы в Украине должны произвести 700 тысяч снарядов, а в 2024 году — до 500 тысяч снарядов.

Напомним, что по состоянию на конце 2023 года стало известно, что концерн Rheinmetall ремонтирует в Украине военную технику. Также в планах немцев начать производство бронетранспортеров, а Украина рассчитывает еще и на производство западных танков.

Также "Телеграф" рассказывал о том, какие объемы снарядов Россия производит в год. По данным иностранных СМИ, США и Европа отстают от страны-агрессора в этом вопросе.