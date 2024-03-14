Мінімум чотири заводи та близько 500 тисяч боєприпасів на рік: Німеччина вже у 2024 році відкриє виробництво в Україні

Обсяги виробництва за рік планують налагодити в межах 500-700 тисяч

Оборонний німецький концерн Rheinmetall має намір побудувати щонайменше чотири заводи з виробництва зброї в Україні вже у 2024 році. Де саме розташовуватимуться підприємства не уточнюється.

Про це повідомляє Le Monde з посиланням на заяву гендиректора Rheinmetall Арміна Паппергера. Він наголосив, що Україна є важливим партнером для Німеччини.

Гендиректор німецького концерну також додав, що заводи, які будуть збудовані в Україні, будуть виробляти не лише військову техніку та снаряди, а й системи ППО.

"Україна зараз є для нас важливим партнером, і ми бачимо потенціал від двох до трьох мільярдів євро (продажів — ред.) на рік", - зазначив Паппергер.

У середньостроковій перспективі Rheinmetall планує виробляти в Україні близько 1,1 млн артилерійських снарядів калібру 155 мм. Згідно з розрахунками, у 2025 році заводи в Україні мають виготовити 700 тисяч снарядів, а у 2024 році — до 500 тисяч снарядів.

Нагадаємо, що станом на кінці 2023 року стало відомо, що концерн Rheinmetall ремонтує в Україні військову техніку. Також у планах німців розпочати виробництво бронетранспортерів, а Україна розраховує ще й на виробництво західних танків.

Також "Телеграф" розповідав про те, які обсяги снарядів Росія виготовляє на рік. За даними іноземних ЗМІ, США та Європа відстають від країни-агресора у цьому питанні.