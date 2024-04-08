Удивительные соседи человека: в Полтаве выпустили на свободу сотни спасенных летучих мышей (фото)

Неоправданно жестокое отношение человека к этим животным привело к значительному сокращению их численности.

В воскресенье, 7 апреля, с наступлением сумерек в Полтавском городском дендропарке выпустили в природу сотни летучих мышей. Тех самых, которых в начале января во время ремонта выбросили с балкона восьмого этажа. Тогда на снег из-под балконной обшивки выпало около полутора тысяч сонных рукокрылых, 600 из которых погибли. Остальных спасли неравнодушные прохожие. Летучих мышей доставили в Центр реабилитации в Харькове, где оказали помощь и заботились о них до наступления тепла. Теперь почти всех их вернули на свободу в родные края!

Прежде чем это произошло, работники Центра реабилитации провели лекцию о жизни летучих мышей и их питании, а затем позволили всем желающим выпустить по летучей мыши. Отпуская животных в свободный полет, и малыши, и взрослые с улыбками на лицах гладили их и разговаривали с ними.

Инициировал это мероприятие директор Полтавского городского парка, эколог Максим Макуха, который после январской истории связался с руководителем Центра реабилитации рукокрылых Антоном Влащенко и предложил провести такую показательно-познавательную акцию.

Летучая мышь

— Наша совместная акция организована именно для того, чтобы показать населению: летучие мыши не страшны. Это довольно милые пушистые и полезные животные, которые питаются насекомыми и отнюдь не вампиры, — говорит Максим Макуха. — В Европе летучие мыши являются одной из самых уязвимых групп млекопитающих, поэтому они находятся под защитой закона. Это удивительные и незаметные соседи человека. Их не нужно бояться. К сожалению, уничтожение или изгнание летучих мышей из мест их поселений, связанное с жестоким или неоправданно отрицательным отношением человека к этим животным, привели к значительному сокращению численности многих видов, а в некоторых случаях — почти к полному их вымиранию.

Во время мероприятия для рукокрылых животных были представлены летние домики в сине-желтом цвете, технологию которых разработали специалисты Центра реабилитации рукокрылых.

— Это уникальная технология, в которой соединены две концепции, — рассказал директор Центра Антон Влащенко. — Во-первых, эти домики сделаны из пенобетона, а не из дерева. Мы категорически против вырубки деревьев ради того, чтобы вернуть их в лес в виде скворечника или домика для летучих мышей. Во-вторых, этот материал значительно легче классического бетона, из которого делают жилье для рукокрылых в других странах Европы.

Антон Влащенко

"Домики" для летучих мышей рассчитаны на 50 особей, они могут служить десятки лет, и каждый желающий может заказать их в харьковском Центре реабилитации рукокрылых.

Домики для летучих мышей

Зоозащитники напоминают: летучие мыши поселяются в зданиях из-за того, что природных убежищ становится все меньше, а они не способны сами строить себе дома. Вырубка лесов и освоение пещер – основные факторы, заставляющие рукокрылых переселяться в города и поселки. Они не грызут материалы, из которых построен дом, и никаких инфекций от летучих мышей к людям воздушно-капельным путем не передается.

Фото со страницы Максима Жмыхи в Facebook и интернет-издание "Коло"