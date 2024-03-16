Не воронами едиными: каких редких птиц можно увидеть в Киеве

Нам может казаться, что такое хобби, как birdwatching (птицесозерцание) – не ко времени. Но мы видим в сети ролики, на которых наши военные на передовой радуются общению с живой природой, спасают и снимают животных и птиц. А в Шотландии птицесозерцание вместе с прогулками и медитациями прописывают пациентам с психическими расстройствами, болезнями сердца – как вспомогательную терапию.

Для того, чтобы удержать свою психику в норме, почему бы и нам не обратить внимание на птиц, живущих в городе? И в этот раз говорим не о воронах и голубях.

"Телеграф" попросил популяризатора бердвотчинга Диану Цуканову и профессионального орнитолога и экозащитника Владимира Борейко составить список 10 птиц, на которых можно полюбоваться в зеленых зонах столицы.

Шри-Ланка — Украина: как заболеть бердвотчингом

Пять лет назад Диана с мужем уехала на Шри-Ланку. Купили полупрофессиональный фотообъектив – читали, что там очень хорошая природа, подготовились. До этого они в парках Киева обращали внимание разве что на белочок. А вот на Шри-Ланке не заметить, насколько разнообразен и удивителен мир птиц, уже шанса не было.

– Птицы – повсюду. Чтобы встретить какое-нибудь дикое животное, нужно было ехать в национальный парк, заказывать сафари без гарантированного результата, – говорит Диана Цуканова. – Я помню, как мы час у куста ждали леопарда, но увидели только его хвост. Зато зеленые пчелоедки были на расстоянии вытянутой руки. И тогда я заметила, что птицы дарят эмоции. Пчелоедка так смотрела на меня, что я решила, что это был самый лучший момент сафари.

В путешествии супруги увидели многих людей с огромными объективами с надписями National Geographic, которые часами сидели и фотографировали именно птиц. После возвращения Диана стала тоже обращать внимание и фотографировать птиц. Нафотографировала синичек в парке и обнаружила, что они очень разные – голубые, длиннохвостые, усатые… Присоединилась к группе на Facebook "Птицы Украины".

Диана обнаружила, что синицы в Киеве разные. Эта, например, усатая. Да, это тоже синичка!

"И тогда я поняла, что есть целое направление, есть люди, которые этим интересуются, и огромное разнообразие птиц, – говорит Диана. – Я начала внимательно присматриваться: кого фотографируют, где фотографируют. Узнала, что в Америке и Британии бердвотчинг – очень популярное явление. Это хобби, которое идет на уровне с каким-то полупрофессиональным спортом. Люди соревнуются, кто больше птиц увидел и сфотографировал".

Бердвотчинг – это прогулка, движение, что полезно даже без наблюдения за птицами. Это определенная медитация, когда человек отключается от рабочих, бытовых проблем, и главное — войны. Есть природа, пение птиц и экоохота с фотоаппаратом. Люди учатся различать крылатых по пению, пытаются увидеть как можно больше разных и сделать лучшие фото. Бьордвотчеры говорят, что это затягивает.

– Я прочла, что бьордвотчинг имеет терапевтический эффект. И на себе почувствовала, каким целебным иногда бывает процесс птицесозерцания. Завела Instagram, где начала на украинском писать о птицетерапии — орнитотерапии. Как птицы влияют на нас, на наше ментальное здоровье.

Правила бердвотчинга

Секретных секретов здесь нет. Человек идет на прогулку в парк, и – внимание – может брать фотоаппарат, а может и просто гулять. Все это время отключается от гаджетов и смотрит вокруг.

Первое, на что стоит обратить внимание – голос птички. Понятно, что птицы маленькие, они прячутся в веточках, поэтому проще всего реагировать на их пение. Со временем бердвотчеры начинают различать голоса и понимают: новый голос — это, вероятно, новая птичка, которой еще нет в твоем арсенале.

Оборудование – фотоаппарат. Профи вооружаются биноклем или подзорными трубами. Это позволяет рассматривать птиц на расстоянии.

А вот важная подсказка — есть приложения по определению голосов птиц. Например, приложение BirdNet предназначено именно для этого. Его скачали более 1 млн раз.

О времени наблюдения, сезонности

"Картина "Грачи прилетели" у нас не работает, — говорит орнитолог и экозащитник Владимир Борейко. — У нас грачи живут круглый год. А также — серые вороны, воробьи, галки, сороки, омелюхи, рыбалки, синицы, дятлы, черные дрозды, утки, лебеди, белые цапли, даже серые цапли из Киева не улетают". То есть, наблюдать их можно круглый год.

Экозащитник Владимир Борейко с грустью говорит, что в Киеве исчезают или существенно уменьшаются некоторые виды птиц. В Киеве массово вырубаются деревья с дуплами. И все реже можно увидеть единственную сову – киевлянку – длиннохвостую сову. Они исчезают.

Вторая большая потеря, по словам господина Борейко, – соловьи. Раньше их можно было слышать по всему городу. "Раз в десять уменьшилось количество воробьев, — говорит экозащитник. – Это самая большая группа птиц, которая поедает разных вредителей вроде гусеницы".

Воробьи в Киеве скоро станут редкими птицами...

В этом виноваты те, кто слишком тщательно, почти под ноль, косит в парках Киева траву — птицы гнездятся в траве, там выводят птенцов. При постоянном покосе травы удивляться, почему этих важных для города птиц все меньше, не стоит.

Вырубка же деревьев, которые в Киеве признаются аварийными и срезаются из-за наличия банального дупла, плохо влияет на популяции синичек, хищных птиц, сов. Орланы белохвостые обитают на высоких деревьях. Нет высоких деревьев – негде жить.

10 красивых птиц, которых пока еще можно увидеть в Киеве

1.Синица длиннохвостая

Пушистая, фотогеничная, милая

Эти синички, в отличие от разных других видов живущих в Киеве синичек, почти никогда не дерутся, у них доброжелательный и милый характер.

Синица длиннохвостая

Их стаи – это почти как наши семьи – братья, сестры, мамы, папы, бабушки, дедушки… Птицы очень компанейские, не любят одиночество. Поэтому осенью, после периода спаривания и вскармливания малышей, они собираются в стайки по 20 и более особей. Часто к ним присоединяются и другие птицы.

Даже в ночное время, как рассказывает Диана Цуканова, они собираются плотными стайками на ветках или под деревьями. Выглядит как пушистая кучка с тоненькими хвостиками, торчащими из нее во все стороны. Милота!

2. Пчелоедка обычная

Не такая уж пчелоедка, просто очень умная

Это птичка с райских островов — такая она тропически-красочная. Но нет, ее можно встретить в Киеве. Эта красота регулярно прилетает в Украину в апреле-мае, потому что именно у нас ей комфортнее всего выводить птенцов. А в конце лета возвращается в теплые края, например, на Шри-Ланку или в южную Африку.

Пчелоедка обыкновенная

Длина тела пчелоедка обыкновенной – около 25 см. Вес – 45-75 грамм. Живет птичка четыре года.

Питается пчелоедка на самом деле разными насекомыми. Но способна "одолеть" и пчелу, осу или шершня. Поймав такую добычу, она сначала трет ее об ветки деревьев, чтобы удалить жало и выжать яд, и только после этого проглатывает.

Жаль, не все фермеры, занимающиеся пчелами, радуются таким гостям… и иногда травят этих красавцев, хотя в рационе птиц пчелы занимают незначительную долю.

3. Рыбалочка голубой (зимородок)

Быстрый, изящный, яркий

Эту яркую птичку, как и снегирей, легче всего увидеть и сфотографировать , пока деревья не покрылись листьями.Они на фоне серой ранней весны – просто праздник цвета!

Рыбалочка голубой или зимородок

Рыбалочка голубой считается одним из самых искусных рыболовов среди птиц – отсюда и название. За день может поймать и съесть 10-12 рыб.

Эта птица способна развивать скорость до 80 км в час. Поэтому чаще всего бердвотчеры видят его, когда он, как маленькая яркая ракета, несется над поверхностью водоема.

Орнитолог по образованию, профессиональный экозащитник Владимир Борейко рассказал "Телеграфу", что в мирные времена иностранные бердвотчеры прилетали в Киев специально, чтобы сфотографировать голубого рыбалку. Обычно для состоятельных иностранцев это хобби выходного дня. Прыгнули в самолет, полюбовались птицами, сделали фото — и обратно домой. Тем более, что Киев мог предоставить им одновременно все: высокий уровень гостиниц и сервис, вкусную еду и достопримечательности культуры, и нашу природу. Встречал эколог зимородков в Голосеевском лесу, близ Китаева.

4. Синешейка

Голосистая, самостоятельная и выносливая

Бердвотчер Диана Цуканова впервые встретила эту птицу на киевском озере Вырлица. Эту малышку исследователь Карл Линней за пение назвал "шведским соловьем".

Синешейка

Со спины эта 15-сантиметровая птичка напоминает стройного длинноногого воробья. Ровно до тех пор, пока ты не увидишь ее грудку с воротничком синего цвета.

Для выживания им необходимы пруды – кустарники на побережьях озер, прудов и рек. Которых в Киеве становится все меньше и меньше…

Интересно, что у каждой синешейки свой репертуар – типы звуков, тональность, манера составления музыкальных фраз и т.д.

Ярче всего они звучат при поиске пары. Но эти птицы в базовых настройках – одиночки. Они даже на зимовку летят по одному, преодолевая огромное расстояние в день — около 100 километров.

5. Золотомушка желточубая (королек)

Самая маленькая, певучая и зависимая от непрерывной пищи

Эта птичка — просто кроха, одна из самых маленьких птичек Европы и Украины. Ее вес – 4-8 граммов. В полете способны "зависать" на одном месте, напоминая порхающих бабочек.

Золотомушка желточубая или королек

Но во время миграции эти крохи могут пролететь до 2000 километров.

Название птички — от "золотая мушка" — потому что на ее головке золотистая челка или корона.

Эта птица много ест и много поет — у нее очень быстрый обмен веществ. Питается паучками и мелкими кошками, которых находит на веточках хвойных деревьев. Иногда семена елки.

Всего за 12 минут голодания золотомушка желточубая может сбросить до трети своего веса. А менее чем через час — умереть от голода.

Где ее искать? В ельниках! Этим птицам очень нужны хвойные, а лучше — именно еловые леса.

6. Снегирь обыкновенный

Не такая уж зимняя птица

Считается, что это зимний гость. На самом же деле летом они просто менее видны. В Украине снегири бывают и перелетными, и зимующими, и оседлыми.

Снегирь

Мы больше видим их зимой, потому что им в это время голодно, и они прилетают к домам людей в поисках пищи. И на бело-черном фоне снега и деревьев эти птицы выглядят как цветы. Летом же в листьях их не видно.

Кстати, знали ли вы, что красная грудка у снегиря — атрибут только самца, а самка имеет серенькую окраску.

А еще – весной ивовые котики – одно из самых любимых лакомств снегирей.

7. Удод обыкновенный

Уникальный, стильный, хитрый

В наших краях больше нет птиц с такой роскошной челкой, которая разворачивается веером.

Удод обыкновенный

Он зимует в жаркой Африке.

В Украине удода можно увидеть с середины апреля до сентября. Причем не только в столице, но и по всей территории Украины, кроме высокогорья.

Эти птички моногамны, поэтому создают пару на всю жизнь.

У них есть необычный способ защиты: птица падает на землю, широко раскрыв крылья и хвост, и практически растворяется в красочной зелени. А вот к птенцам удодов лучше не подходить — птички бесстрашно нападают на "преступников" и бьют острыми клювиками.

8. Желва черная (дятел)

Смелый, полезный, громкий

Эта птица, которую мы привыкли называть по русской кальке "дятел", не боится людей. Настолько, что его можно увидеть в городских парках даже при скоплении народа.

Желва черная

В поисках пищи желва черная раздалбливает трухлявые пеньки и снимает кору с мертвых деревьев. А когда добирается до муравейников, то способен сделать в них ходы глубиной до полуметра. Однако большую часть его рациона составляют плоды, ягоды и семена хвойных пород деревьев.

Сама птица имеет длину тела 45-47 см. На голове — красное пятно-шляпка, по которому его можно увидеть и отличить. Из-за вырубки лесов находится под защитой Бернской конвенции и Директивы ЕС о защите диких птиц.

9. Омелюх обыкновенный

Морозостойкий, полезный, прожорливый

Один омелюх, имеющий стройное тело 18-20 см длины, может "обчистить" рябину или куст смородины вчистую. Часто съедает больше ягод, чем может переварить. Вот и "возвращает" их на землю почти невредимыми. И таким образом помогает распространять растения.

Омелюх обыкновенный

У нас появляется в более холодное время года и зимует до весны. Пока у вас есть время его увидеть и сфотографировать.

10. Орлан-белохвост

Хищный, верный, тревожный

Родиной орлана считается Эстония, однако киевские экологи фиксируют гнездовье этих птиц в заповедных зонах Киева. Владимир Борейко, например, вместе с орнитологом из другого города видели его в районе Конча-Заспы, в заповедной зоне.

Пары, образующие орланы, постоянны. В апреле появляются птенцы, в июле они уже становятся на крыло.

Однако бердвотчить их можно только в полете. Орланы очень тревожные птицы. Кратковременный визит человека к месту вблизи их гнезда может заставить пару навсегда покинуть гнездовье.

Это краснокнижная птица, то есть вид, который мы можем потерять.

И бонусом уже выбран командой "Телеграфа" скворец. Вы видели такого красавца? Обычная птичка – это точно не о нем!

Скворец

"Мы сейчас, в войну, понимаем, что проживать жизнь и даже наблюдать за ней, является привилегией. Не надо пренебрегать возможностью жить жизнь здесь и сейчас", – заключает Диана Цуканова.