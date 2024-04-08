Дивовижні сусіди людини: у Полтаві випустили на волю сотні врятованих кажанів (фото)

Невиправдано жорстоке ставлення людини до цих тварин призвело до значного скорочення їхньої чисельності.

У неділю, 7 квітня, з настанням сутінків у Полтавському міському дендропарку випустили в природу сотні кажанів. Тих самих, яких на початку січня під час ремонту викинули з балкона восьмого поверху. Тоді на сніг з-під балконної обшивки випало майже півтори тисячі сонних рукокрилих, 600 з яких загинули. Решту врятували небайдужі перехожі. Кажанів доставили до Центру реабілітації в Харкові, де надали допомогу і опікувалися ними до настання тепла. Тепер майже всіх їх повернули на волю в рідні краї!

Перш аніж це сталося, працівники Центру реабілітації провели лекцію про життя кажанів і їхнє харчування, а потім дозволили всім охочим випустити по кажану. Відпускаючи тваринок у вільний політ, і малі, й дорослі з усмішками на обличчях гладили їх і розмовляли з ними…

Ініціював цей захід директор Полтавського міського парку, еколог Максим Макуха, який після тієї січневої історії зв’язався з керівником Центру реабілітації рукокрилих Антоном Влащенком й запропонував провести таку показово-пізнавальну акцію.

Кажан

— Наша спільна акція організована саме для того, щоб показати населенню: кажани — не страшні. Це досить милі пухнасті й корисні тваринки, які харчуються комахами і аж ніяк не є вампірами, — каже Максим Макуха. — У Європі кажани є однією з найбільш вразливих груп ссавців, тому вони перебувають під захистом закону. Це дивовижні й непомітні сусіди людини. Їх не треба боятися. На жаль, знищення або вигнання кажанів із місць їхніх поселень, пов'язане з жорстоким або невиправдано негативним ставленням людини до цих тварин, призвели до значного скорочення чисельності багатьох видів, а в деяких випадках — до майже повного їхнього вимирання.

Під час заходу для рукокрилих тварин були представлені літні будиночки у синьо-жовтих кольорах, технологію яких розробили фахівці Центру реабілітації рукокрилих.

— Це унікальна технологія, в якій поєднано дві концепції, — розповів директор Центру Антон Влащенко. — По-перше, ці будиночки виготовлені з пінобетону, а не з дерева. Ми категорично проти вирубування дерев заради того, щоб повернути їх у ліс у вигляді шпаківні чи будиночка для кажанів. По-друге, цей матеріал значно легший за класичний бетон, з якого роблять житло для рукокрилих в інших країнах Європи.

Антон Влащенко

"Хатинки" для кажанів розраховані на 50 особин, вони можуть слугувати десятки років, і кожен бажаючий може замовити їх у харківському Центрі реабілітації рукокрилих.

Хатинки для кажанів

Зоозахисники нагадують: кажани оселяються в будівлях через те, що природних сховищ стає дедалі менше, а вони не здатні самі будувати собі сховища. Вирубування лісів і освоєння печер — основні чинники, які змушують рукокрилих переселятися в міста і селища. Вони не гризуть матеріали, з яких побудований дім, і жодних інфекцій від кажанів до людей повітряно-крапельним шляхом не передається.

Фото зі сторінки Максима Макухи у Facebook та інтернет-видання "Коло"