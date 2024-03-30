Грицько и Одарка снова пара: в Украину вернулись аисты, за которыми следит весь мир (видео)

Через месяц в Леляках на Полтавщине начнут вылупляться маленькие черногузы

Уже через две минуты после встречи любимцы многих поклонников живой природы и тех, кто имеет привычку подглядывать за чужой жизнью, "покохалися". И дальше продолжали спариваться каждый час. Но "медовый месяц" у пары белых аистов — Грицька и Одарки — продлится чуть больше недели, а потом признаки половой принадлежности у птиц исчезнут на целый год.

Об этих и других нюансах жизни известных на всю Украину птиц рассказал "Телеграфу" кандидат биологических наук, доцент учебно-научного центра "Институт биологии и медицины" Киевского национального университета им. Т. Г. Шевченко, по совместительству научный сотрудник Национального природного парка "Пирятинский", автор YouTube-канала "Лелека Грицько" Анатолий Подобайло.

Почему черногузы возвращаются домой порознь?

19 марта 2024 года, 17:43. Именно в это время зафиксировано возвращение белого аиста Грицька к своему гнезду в селе Леляки Полтавской области. 23 марта в 15:34 к нему присоединилась Одарка. И теперь пара снова будет неразлучной вплоть до августа, когда улетит в теплые края.

В этом сообщении часы с минутами не для красного словца. Поскольку ученые нацпарка "Пирятинский" установили на гнезде веб-камеру и запустили на YouTube стрим "Лелека Грицько", то несколько сот поклонников пары черногузов днем и ночью через свои гаджеты следят за гнездовой жизнью этих прекрасных птиц. Заодно обмениваются своими впечатлениями и мыслями в чате.

Чтобы поддержать уникальный проект, "Леляковская сыроварня" объявила, что подарит набор молочной продукции тому, кто первым увидит возвращение отдельно Грицька и Одарки в гнездо и напишет об этом в чате, указав точное время прилета.

— О возвращении Грицька первой сообщила жительница Киевской области, которой предприятие уже отправило вкусный приз, — рассказывает Анатолий Подобайло. — А по поводу второго приза в чате возник спор. На него появилось сразу два претендента. Одна поклонница аистиной пары обвинила "коллегу" в том, что он в чате ради сыра, а тот обиделся: "Не надо мне вашего сыра!" — "Тут Одарка прилетела, а люди грызутся за сыр!" — успокаивали их остальные.

Трансляция в прямом эфире – это исключительно познавательное и позитивное видео. Прежде всего оно имеет целью сбор научной информации о гнездовой жизни белых аистов (они же — боцуны, бузки, гайстеры, черногузы, или просто аисты). Видеоматериалы используют ученые и студенты кафедры экологии и зоологии КНУ им. Шевченко. Зрители же со всего мира просто бонусом получили бесплатную "развлекательную программу". В Европе такие стримы — не новость. Их делают в Германии, Румынии, Польше, Чехии. Но в Украине он единственный.

Кстати, именно Анатолий Подобайло "назначил" семью аистов объектом круглосуточного исследования ради науки только потому, что живет рядом со столбом, на котором они свили гнездо, потому что это экономило средства на прокладку кабеля в его дом. А уже зрители в начале стрима дали имена птицам. В настоящее время канал имеет 21,6 тыс. подписчиков.

Аисты свили гнездо на столбе у дома исследователя, и он приделал туда видеокамеру

Так вот, Грицько, как и в прошлом году, прилетел первым из аистов во всей округе. Одарка появилась четырьмя днями позже (в прошлом году – на пять дней). И это вызвало закономерный вопрос подписчиков канала: почему они возвращаются порознь?

— С тех пор, как Одарка и Грицько улетели в теплые края, они не были парой, — объясняет Анатолий Подобайло. — В Африке аисты, которые являются моногамными птицами, не размножаются, поэтому им не нужно пароваться, чтобы отложить яйца. Их половые железы активируются только в то время года, когда они размножаются. Но этот период длится чуть более недели. И как только он заканчивается, половые железы перестают функционировать, уменьшаясь в десятки раз. А если они "выключены", то и все признаки анатомических отличий сглаживаются. Это такое эволюционное преимущество птиц, которые 90 процентов своей энергии тратят на возможность летать.

Первыми из теплых краев возвращаются самцы, чтобы подготовить гнезда

— Но почему первым возвращается самец?

— Так заложено природой, это характерно для многих птиц. Его задача — найти свободное гнездо в благоприятной среде, чтобы там было достаточно пищи, чтобы можно было прокормить семью. А самка возвращается на все готовое. Те самцы, которые медлят с перелетом, рискуют оказаться в худших условиях.

Самки прилетают на все готовое

— Участники обсуждения опасались, что Одарка не прилетит из-за боевых действий в Украине…

— Аисты, как видим, всегда возвращаются к своим гнездам. У гнездящихся на Правобережье есть два миграционных пути: со стороны Карпат и со стороны Буковины. Но ученые до сих пор, как ни странно, не имеют полного представления о миграционных путях перелетных птиц, гнездящихся на Левобережной Украине. Нам пока не известно, проходят ли они по восточному берегу Черного моря или по западному, в каких местах птицы останавливаются отдохнуть.

Пакеты из полиэтилена как материал для гнезда аистов

— Можете ли вы с уверенностью сказать, что аист, за которым ведется наблюдение, это Грицько? Вы его идентифицировали по кольцу?

— Уверены на 100 процентов. Потому что уже через полчаса после возвращения аист приземлился во дворе нашего сотрудника, который в прошлом году подкармливал его рыбкой. Так сработала его память. Инстинкт чужой птицы не позволил бы ему приблизиться к человеку.

Ни Одарка, ни Грицько не окольцованы — взрослые птицы не даются в руки, чтобы можно было провести такую процедуру. Окольцевать можно только птенцов, когда они уже подросли, но еще не летают.

— Пятерых детенышей этой пары аистов вы окольцевали прошлым летом. Известна ли вам их судьба? Помню, вы надеялись узнать о ней от бьордвотчеров, то есть любителей наблюдать за птицами, которых немало в мире.

— Наверное, леляковские аисты не попали в их бинокли. Пока ни одно орнитологическое общество не получало информацию о прошлогоднем выводке.

— В ожидании второй половинки Грицько большую часть времени проводил в гнезде. Некоторые считали, что он скучал в одиночестве. Кто-то находил этому объяснение — "он не бабник". А кто-то, напротив, не был уверен в том, что в гнездо не подсядет другая краля. Присуща ли аистам верность?

— Многие стремятся наделить диких птиц человеческими чертами. Но ни о печали, ни о верности я бы не говорил. Однако у аистов развита привязанность к родному гнезду, потому они и возвращаются в него на правах хозяев.

— Так к Грицьку вернулась именно Одарка, а не "другая краля"?

— Один из наших модераторов сообщил о белом пятне под крылом птицы. Такое же в прошлом году было и у Одарки, что является ее индивидуальной особенностью. Поэтому с большой вероятностью можно сказать, что да, Одарка.

Грицько и Одарка на гнезде (скриншот с видео)

— Часто любители стрима на YouTube-канале выражают недовольство тем, что в гнезде развеваются полиэтиленовые пакеты. Почему их не убрали?

— Их еще в прошлом году принес Грицько. Для него они – удобный строительный материал. Полиэтилен переплелся с ветками, подстилкой гнезда. Даже ветры за целый год их не выдули оттуда. Очень скоро птицы наносят еще и новых. Пусть это напомнит всем нам, что нужно сделать нашу страну чистой. Их гнездо – отражение экологического состояния местности. Но это частная территория, куда мы не имеем права вмешиваться, если только гнездо не потерпит значительных разрушений или не упадет.

— Некоторые предлагали, то ли в шутку, то ли всерьез, помыть аистам перья…

— Перья у птиц должны быть смазаны жиром. Чтобы не так изнашивались и сохраняли эластичность.

— Особое оживление в чате вызывают моменты спаривания птиц. Первое произошло буквально через две минуты после их встречи. И потом они происходили, по наблюдениям участников чата, каждый час.

Спаривание аистов (скриншот с видео)

— Такая активная половая жизнь аистов будет продолжаться в ближайшую неделю, пока самка не завершит полную кладку. У нее только один яичник, поэтому откладывает не так много яиц. Хотя Грицько и Одарка у нас рекордсмены в этом плане — в прошлом и позапрошлом сезонах они воспитали по пятеро птенцов. Это уникальное явление, ведь, как правило, семья аистов воспитывает двух-трех детей.

"Надеюсь, жителям села и тем, кто смотрит трансляцию, Грицько с Одаркой принесут детишек!" — высказывает мнение участник чата Артем.

А для кого-то, как для харьковчанки Ольги, запущенный стрим — это возможность видеть родную землю.

"В марте 2022 года мы с семьей бежали с Харьковщины, теперь далеко от дома, в Германии. Спасибо за возможность видеть Украину", — написала женщина.

Фото предоставлены Национальным природным парком "Пирятинский"