Кролики – это не только ценный мех. Как на Полтавщине возрождают поголовье диких животных и птиц

К уничтожению дикой живности причастны браконьеры, поджигатели сухой травы и мелиораторы, а восстанавливают - единицы энтузиастов

Вот уже десяток лет этот межрайонный охотовед из Лубен на Полтавщине разводит и выпускает в дикую природу зайцев-русаков, диких европейских кроликов, диких уток и охотничьих фазанов, тем самым сохраняя исчезающие поголовья птиц и животных. О том, что больше всего влияет на их исчезновение, почему в области разводят диких кроликов, с которыми ведут борьбу в Австралии, благодаря чему выживают фазаны в вольерах и сколько их ежегодно пополняют охотничьи угодья, "Телеграф" расспрашивал у Владимира Племы.

Когда дичи спокойно?

— Года через три-четыре, если война закончится и разрешат охоту, простым охотникам будет радость, — надеется Владимир. — Популяция оленей, ланей, косуль, диких кабанов на Полтавщине не нуждается в восстановлении. До начала широкомасштабного вторжения на их отстрел выдавали лицензии. Конечно, они стоили больших денег, их могли купить только состоятельные люди. А вот рядовые охотники довольствовались преимущественно охотой на пернатую дичь и пушного зверя, которые быстро исчезают. Если сравнивать с 1970—1990-ми, то это просто катастрофические потери.

Ранее Владимир Плема работал в Украинском обществе охотников и рыболовов, поэтому хорошо знает ситуацию с дичью в угодьях. Тогда и родилась у него мысль о том, чтобы ее искусственно пополнить. В лесхозе его идею поддержали.

К сожалению, к уничтожению дикой живности причастны браконьеры, любители сжигать сухую траву, мелиораторы… А вот восстанавливают единицы энтузиастов.

— Никто не хочет в грязи копаться, — объясняет мужчина. – Работа без выходных, праздников, полноценного отпуска. Сам кошу траву, сам кормлю и пою своих подопечных, вычищаю после них… Но меня никто не заставляет этим заниматься. Считаю это своей миссией в жизни. Если бы не любил животных, то, наверное, не брался бы за дело.

Как "чернобылец" Владимир имеет право на длинный отпуск, хотя больше 10 дней подряд никогда еще не отдыхал. В это время его подменяют мастера лесного хозяйства. Но это, говорит, неправильно, потому что никто, кроме него, не знает тонкостей работы и не чувствует необходимой ответственности. Для покоя же диких животных и птиц, их питания и размножения лучше, когда за ними ухаживает один человек.

Работает Владимир Плема в Пригородном лесничестве филиала "Миргородское лесное хозяйство" госпредприятия "Леса Украины" и занимается экспериментальным разведением двух видов животных и двух видов птиц. Ему для экспериментов выделили около двух гектаров земли. Здесь в вольерах с полусвободным содержанием рождаются и живут представители дикой фауны.

Собрать яйца в кучу

— Не возвращаются ли они к вам после того, как вы их выпускаете в природу? — интересуюсь.

— Вот наша утка, например (ее легко было узнать по кольцу), вернулась с диким селезнем, которого встретила в природной среде. Теперь эта пара – маточное поголовье, – улыбается он.

В общей сложности в вольерном хозяйстве, которым заведует Владимир Плема, пятьдесят пар диких уток, которые за год выводят несколько сотен голов молодняка. Утки, на которых так любят охотиться люди, больше всего пострадали от обезвоживания рек и осушения болот. На водно-болотных угодьях они гнездятся, потому что это их кормовая база. А нет пищи – перемещаются в другие места.

В вольерном хозяйстве 50 пар диких уток

— Хоть это и затратно, но мы не выпускаем маленьких птенцов в дикую фауну, — рассказывает Владимир Плема. — Они сразу могут стать добычей ястребов или других хищных птиц. Откармливаем до тех пор, когда уже могут пароваться. Это более продуктивно, ведь в таком возрасте птицы дадут больше выводков. Кроме того, весной выпускаем и маточное поголовье, а его заменяем молодняком.

Выпуск диких уток в естественную среду

Бывает, что утка возвращается в вольер вместе с диким селезнем, которого встретила в природной среде

Труднее всего, говорит Владимир Плема, вырастить фазана. Он наиболее подвержен заболеваниям и требует к себе повышенного внимания. В дикой фауне его практически не осталось — к этому в значительной степени приложили руку браконьеры, охотясь за ценным мясом. И выводки в естественных условиях мелкие: самка высиживает весной 7–14 яиц. В вольере же яйца собирают и закладывают в инкубатор исходя из его мощности. Каждый год из Пригородного лесничества в дикую природу выпускают по 200 этих красивых птичек. Так продолжается уже пятый год подряд — за разведение фазанов Плема взялся позже всего.

— На фазана охотничьего в Украине до сих пор не существовало и нет лимита на отстрел, — объясняет Владимир Владимирович. — Поскольку нет необходимой плотности особей на гектар охотничьих угодий (у нас они составляют 18 тысяч гектаров). Для хорошего расселения нужно голов 500 на тысячу гектаров. Но то, что фазаны хорошо приживаются в Полтавской области, это очевидно. Живут на опушках, там, где есть открытые водоемы, кустарники, высокая трава, в которой прячут свои гнезда. Мы слышим их крики, видим следы.

Фазаны хорошо приживаются на Полтавщине

Почему зайцам лучше в вольерах

Уменьшение популяции зайцев серых, или русаков, началось после усиленного применения гербицидов на полях.

— Молодняк, который попадает в зону обработки ядохимикатов, погибает сразу, а маточное поголовье теряет после этого репродуктивную возможность или рождает невыживающее хилое потомство, — констатирует Владимир Плема.

"О зайчатах нужно заботиться так, будто это твои дети", — говорит Владимир Плема

К сожалению, неконтролируемое количество хищников также негативно отражается на популяции. Кроме того, никто не отменил свойственные зайцам болезни. Дождливое лето – это приговор для длинноухих. Влажность способствует развитию у них кокцидиоза, при котором гельминты буквально разъедают кишки животных.

Зайцы свободно чувствуют себя в вольере

Вольерное хозяйство под Лубнами имеет полтора десятка пар маточного поголовья зайцев. Каждая такая пара за год дает три-четыре помета, хотя в природе — два-три.

— Выращивать зайца гораздо сложнее, чем кролика, — говорит мой собеседник. — При вольерном содержании они очень чувствительны к болезням. Мало кому удается создать надлежащие условия, чтобы предотвратить гибель зайчат. Залог успеха не только в прививках, правильном рационе, санитарных условиях. О зайчатах нужно заботиться так, будто это твои дети. Окружать их постоянным вниманием и любовью. Оберегать от стресса. Мгновенно реагировать, если возникают первые признаки заболевания.

В течение теплого сезона из вольера на воссозданные участки, где запрещена охота, выпускают около 50 голов молодняка в возрасте 75—80 дней.

— Еще одна проблема, которая мешает зайцам, — жалостливые люди, — продолжает Владимир. — Замечая где-то зайчонка, они думают, что он потерялся, и пытаются его спасти: отлавливают, несут домой, а потом ищут, куда его пристроить. Мы, конечно, принимаем животных. И из Киева нам привозили, и из Черкасс. Но зайчат лучше не трогать. Природа, а не человеческое жилище — их среда.

Что для австралийцев беда — для украинцев проблема

Но больше всего вопросов к Владимиру Племе у меня было по поводу разведения диких европейских кроликов. Ведь в Австралии эти животные причиняют немало вреда сельхозугодиям и с ними борются всеми возможными средствами. Чем же они ценны для нас?

— Лет восемь назад мы купили две пары диких кроликов на Львовщине, чтобы развести их для охоты, — объясняет Владимир. — Однако в наших условиях он очень тяжело приживается. Из четырех видов дикой фауны, которые есть в нашем хозяйстве, с ним сложнее всего. Дело в том, что в Австралии разными способами пытаются регулировать количество этих животных. Так, в 1950 году против них применили биологическое оружие — вирус миксоматоза. Его переносят комары и блохи, и поражает он только кролей. В том числе и домашних. В 1995 году в Австралии было применено еще одно биологическое оружие — вирус, который переносится насекомыми и вызывает у кроликов геморрагическую болезнь. Через три года после этого вирус распространился по Европе и является самой большой опасностью для кролиководства. Кроме того, кролики, как и зайцы, болеют кокцидиозом, о чем я говорил раньше.

Нашествие кроликов не грозит Украине

Еще в наших широтах много хищников. Плюс накладывается человеческий фактор. К тому же в наших климатических условиях самки кролика дают потомство три-четыре раза за сезон, а не десять раз, как в Австралии. То есть нашествие кроликов диких европейских не грозит Украине. Наоборот, чтобы увеличить их популяцию, нам приходится отлавливать тех, кто выжил в периоды массового мора, забирать в вольеры и в ходе репродуктивных экспериментов усиливать иммунитет, или, как говорится, кровь, их потомков.

Итак, эксперименты с пополнением дикой фауны в Полтавской области продолжаются. Миргородский гослесхоз стал первым и до недавних пор был единственным в Украине среди государственных лесхозов, где выращивают зайцев серых, или русаков. С прошлого года вольерное хозяйство появилось также в Житомирской области. Госпредприятие "Леса Украины", по словам его генерального директора Юрия Болоховца, недавно посетившего Пригородное лесничество, стремится создать хотя бы по одному такому экспериментальному вольеру в каждой области, чтобы сохранить поголовье исчезающих видов животных и птиц.

Фото — сайт ГП "Леса Украины" и из личного архива Владимира Племы