На Львовщине нашли гнездо редкой краснокнижной птицы: поселился на 350-летнем дубе

Такой аист селится на старых деревьях в труднодоступных местах.

На Львовщине ученые обнаружили третье в области гнездо черного аиста. Эта птица занесена в Красную книгу Украины и всего в государстве насчитали около 400-450 пар аистов. В украинской фауне только два вида аистов. Этот ведет тайный образ жизни.

Дом аиста обустроили на дубе в возрасте примерно 350 лет, рассказывают в департаменте экологии и природных ресурсов Львовской ОГА. По данным и.о. директора департамента Оксаны Вийтюк планируется выделить охранную зону вокруг гнезда и обеспечить птицам покой от возможной деятельности человека.

Эти аисты особенны тем, что селятся на старых деревьях. Если их нет, могут поселиться и на молодом дереве, однако его ветки не выдерживают, гнездо падает и птенцы погибают. Из-за действий человека и уменьшения ареала существования с вырубками лесов количество черных аистов невелико.

Черный аист имеет статус редкого. Он имеет по большей части черные перья с металлическим блеском. Клюв и ноги красные, а грудь, брюхо и несколько участков — белые. Размах крыльев достигает 185-205 см.

Черный аист во Львовской области

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