Путин уже сравнивает себя с Иисусом: это может быть признак конкретной психической болезни

В чистом виде проблемы с психикой существуют редко

Психическое здоровье российского диктатора, которое в последнее время и так вызывало много вопросов, вероятно, продолжает ухудшаться. В его поведении проявилась еще одна интересная черта и для неё у есть диагноз.

Об этом написал Украинский журналист Валерий Калныш. Он отметил, что, по его мнению, в чистом виде проблемы с психикой существуют редко. И если раньше некоторые могли у него заметить симптоматику шизофринии, то сейчас в его поведении проглядывается еще одна болезнь. На новые странности даже обратили внимание на Западе. Речь о его одном из последних выступлений, где Путин сравнил себя с Иисусом.

"Путин сравнил свою миссию защиты русской молодежи от ползучего влияния Запада с усилиями Иисуса Христа, привлекшего Петра и Андрея, двух рыбаков, чтобы они распространяли слово Божие. "Вы помните, как Иисус пришел в Галилею и увидел рыбаков у Галилейского моря? "- спросил он на встрече русских официальных лиц. "Один ловил рыбу, другой чинил сетку. И он сказал им: "Идите за мною, и я сделаю вас ловцами людей, ловцами человеческих душ". Они стали его евангелистами, его учениками. … Это было очень важно в то время, когда развивались мировые религии… но не менее актуально это сейчас, когда мы должны защищать наши традиционные ценности, нашу культуру, традиции и нашу историю. Это очень важно для будущего страны", — цитирует диктатора The Times.

По мнению Калныша, сравнение себя с Христом или убеждение в том, что личность есть Христос, может являться признаком религиозной дисморфии.

"Это может быть частью более широкого спектра психических расстройств, таких как делириозные расстройства или шизофрения. Давай дед, не останавливайся, а россиянам очередное поздравление", — пишет он.

Напомним, ранее мы писали о том, что психологи объяснили, о чем свидетельствует поведение Путина.