Пожары возникли в Оболонском, Голосеевском и Подольском районах

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В ночь на 20 ноября росийские войска атаковали Киев баллистическими ракетами. О ракетной угрозе и атаке сообщили Воздушные силы ВСУ.

В результате обстрела в нескольких районах столицы зафиксировали попадания и пожары. О последствиях атаки сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Обновлено: В Киеве семерых пострадавших медики госпитализировали в столичные больницы. Другим раненым помощь оказывают на месте.

На данный момент известно о трех погибших. По предварительной информации, это сотрудники "Киевводоканала". Об этом сообщил Виталий Кличко.

Также есть пострадавшие. Предварительно, их около 15. Медики работают на месте и оказывают помощь.

По данным КГГА, из-за отсутствия напряжения в энергосистеме временно приостановлено движение троллейбусов в части Печерского, Соломенского и Голосеевского районов.

Также изменено движение автобусов №110, №111 и №112 — из-за перекрытия движения на Подольском мостовом переходе в направлении левого берега. Движение автобусов организовано по Северному мосту.

Из-за перекрытия движения транспорта на ул. Новоконстантиновской автобус №72 курсирует по ул. Кирилловской.

По словам Виталия Кличко, в результате баллистической атаки на Киев поврежден Подольско-Воскресенский мостовой переход. Сейчас движение по нему с правого на левый берег закрыто.

Также зафиксированы повреждения на Дарницком мосту. В результате попаданий пострадал объект критической инфраструктуры. Специалисты смогут оценить состояние мостовых сооружений и определить степень повреждений после окончания воздушной тревоги.

Кроме того, было попадание в Южный мост. Движение по нему сейчас остается ограниченным. Разрешен проезд только с левого на правый берег для автомобилей массой до 10 тонн и общественного транспорта массой до 18 тонн.

Из-за осложненного движения между левым и правым берегами столицы городские власти призывают жителей без острой необходимости не выезжать на личном транспорте. Также учреждениям и предприятиям, где есть такая возможность, рекомендуют ввести дистанционный график работы сотрудников.

Также в результате попаданий поврежден объект критической инфраструктуры.

Ракетная атака на Киев продолжается. Все городские службы работают над ликвидацией ее последствий.

По сообщению Виталия Кличко, в Оболонском районе столицы в результате попадания обломка ракеты загорелось трехэтажное здание.

В Голосеевском районе зафиксировано попадание на территории инфраструктурного объекта. Предварительно там возник пожар в офисном здании.

Также, по словам мэра, в Подольском районе Киева загорелось здание в нежилой застройке.

Кроме того, попадание было зафиксировано на открытой территории возле одного из мостов.

На места происшествия направили экстренные службы. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что старейший дом Киева попал под удар россиян.