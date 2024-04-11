Путін вже порівнює себе з Ісусом: це може бути ознака конкретної психічної хвороби

У чистому вигляді проблеми із психікою існують рідко

Психічне здоров’я російського диктатора, яке останнім часом і так викликало багато питань, мабуть, продовжує погіршуватися. У його поведінці виявилася ще одна цікава риса і для неї є діагноз.

Про це написав український журналіст Валерій Калниш. Він зазначив, що, на його думку, у чистому вигляді проблеми із психікою існують рідко. І якщо раніше дехто міг у нього помітити симптоматику шизофренії, то зараз у його поведінці проглядається ще одна хвороба. На нові дивності навіть звернули увагу на Заході. Мова про його один із останніх виступів, де Путін порівняв себе з Ісусом.

"Путін порівняв свою місію захисту російської молоді від повзучого впливу Заходу з зусиллями Ісуса Христа, який привернув Петра та Андрія, двох рибалок, щоб вони поширювали слово Боже. "Ви пам’ятаєте, як Ісус прийшов до Галілеї і побачив рибалок біля Галілейського моря? — запитав він на зустрічі російських офіційних осіб. Один ловив рибу, інший лагодив сітку. І він сказав їм: "Ідіть за мною, і я зроблю вас ловцями людей, ловцями людських душ". Вони стали його євангелістами, його учнями. … Це було дуже важливо у той час, коли розвивалися світові релігії… але не менш актуально це зараз, коли ми маємо захищати наші традиційні цінності, нашу культуру, традиції та нашу історію. Це дуже важливо для майбутнього країни", — цитує диктатора The Times.

На думку Калниша, порівняння себе з Христом чи переконання, що особистість є Христос, може бути ознакою релігійної дисморфії.

"Це може бути частиною ширшого спектра психічних розладів, таких як деліріозні розлади або шизофренія. Давай діду, не зупиняйся, а росіянам чергове вітання", — пише він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що психологи пояснили, про що свідчить поведінка Путіна.