Первые "Калибры" заходят в Кировоградскую область

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В пятницу, 20 ноября, с раннего утра были зафиксированы пуски ракет "Калибр" на Украину. Вероятнее Россия подготовила массированный обстрел, ведь также со всех находившиеся в воздухе борта Ту-95мс и Ту-160 совершили пуски.

Как сообщили воздушные силы, вхождение ракет в воздушное пространство Украины ожидается около 06:30. Мониторы пишут о более чем 50 ракетах, которые Россия направит на украинские города.

06:18 Все "Калибры" держат курс на Запад Украины. Вторая группа "Калибров" залетает на Николаевщину, двигается таким же курсом, как и предыдущие.

"Вместе с Х-101 и "Калибрами" утром можем ожидать от 50 крылатых ракет", — говорится в сообщении.

Известно, что находившиеся в воздухе борта Ту-95мс и Ту-160 совершили пуски крылатых ракет. Также есть пуски "Калибров" из акватории Черного моря. Первые крылатые ракеты пролетают в Бериславский район в сторону Нового Буга/Казанки.

"До 6 Калибров на Кировоградщину!" – пишут мониторы.

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