В Виннице простились с самым молодым защитником Мариуполя Назарием Грицевичем (фото)

Сотни людей пришли проститься с украинским защитником

В Виннице 10 мая простились с самым младшим защитником Мариуполя Назарием Гринцевиче, с позывным "Гренка". Мужчины и женщины становились на колени, чтобы почтить память воина и проводить его в последний путь.

Фото с прощания публикуют фотографы Константин и Влада Либеровы. Проститься с 21-летним воином пришли десятки людей.

В гроб родные и близки положили все, что Назарий любил при жизни: хеппи мил, набор конструктора LEGO, печенье Oreo и другие вещи. Мама погибшего воина не отходила от сына: убитая горем женщина обнимала его во время прощания на стадионе, во время отпевания в церкви, а также обнимала уже закрытый гроб, который грузили в катафалк. На руке у нее две пары часов — свои и те, которые при жизни носил Назарий.

Всю дорогу к месту прощания колонну с гробом сопровождали сослуживцы Назария, его друзья, родственники и просто небезразличные украинцы. Водители останавливались и выходили из машин, пассажиры выходили из общественного транспорта, а прохожие замирали на месте. Винничане на коленях и со слезами на глазах провожали Назария Гринцевича в последний путь.

Само прощание происходило на стадионе. Сослуживцы "Гренки" зажгли красные фаеры, как и принято у "азовцев".

"Это так страшно и так больно, смотреть, как в гробу лежит прежде всего ребенок. Да, герой, мужественный и искусный воин, настоящий мужчина. Но ведь ребенок. Назарий говорил, что боится умереть, но готов отдать жизнь, если это потребуется для нашего будущего. И он не отступил от своих слов", — подписали снимки фотографы.

Напомним, что Назарий Гринцевич погиб 6 мая 2024 года в бою с российскими оккупантами. У него осталась мама, сестра и брат. В 2022 году Назарий вместе с другими бойцами полка "Азов" держал оборону Мариуполя и завода "Азовсталь". В мае того же года по приказу украинского командования вышел в плен к россиянам, а уже в сентябре того же года вернулся домой и продолжил службу.

Также "Телеграф" рассказывал о том, какими фразами запомнился Назарий Гринцевич. Он советовал украинцам "кушать кашу и любить маму" и не только.