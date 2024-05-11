Где сейчас Надежда Савченко и как ей удалось избежать тюрьмы

Со скамьи подсудимых летчица мобилизовалась на войну

11 мая исполняется 43 года украинской военнослужащей и политику Надежде Савченко. В начале российско-украинской войны имя Савченко не сходило с первых полос СМИ, а к судебному процессу против нее, организованному в РФ, было приковано внимание всего демократического мира. Однако сейчас бывшая нардепка почти полностью исчезла из медиаполя, а самый популярный запрос в Google по отношению к ней звучит так: "куда исчезла Надежда Савченко?"

А действительно куда? Чем сейчас занимается скандальная летчица? Ответы на эти вопросы читайте в материале "Телеграфа".

Получила очередное воинское звание капитана

Сейчас уже экс-депутат не ведет социальных сетей (последние сообщения в ее Facebook и Telegram датированы январем 2023 года), однако из ранее опубликованных видео понятно, что Савченко присоединилась к силам обороны еще в феврале 2022 года.

Военная часть, куда мобилизовалась Савченко, относится к терробороне Деснянского района Киева, поэтому как минимум на Троещине Герой Украины точно была. Это косвенно подтвердила и сама Надежда, которая в феврале 2022 года через соцсети искала рации для терробороны Троещины.

Надежда Савченко в соцсетях

Как именно происходила мобилизация Надежды, в соцсетях рассказала сестра Вера.

"Мы с сестрой уже в тот же день (24 февраля 2022 года, — Ред. ), в Киеве, стояли в длинной очереди на запись в ТрО Троещины (потому что именно там родились и выросли, и приписаны). Военкоматы в то время почему-то не работали, и отсылали всех, даже офицеров с боевым опытом, как Надежда, в пункты формирования ТрО. Так мы с Надеждой стали в ряды территориальной обороны Киева», — написала Вера Савченко.

В ноябре 2022 года мобилизовавшаяся как старший лейтенант Надежда Савченко получила очередное воинское звание капитана.

Новое звание

Впоследствии бывшая пленница Кремля была переведена на восток. Эту информацию изданию подтвердила бывшая помощница Савченко Татьяна Проторченко.

"Она воюет. Она была командиром роты, была в Серебрянском лесу (Луганская область, - Ред. ), Авдеевке", — объяснила "Телеграфу" Проторченко.

О пребывании Надежды под Авдеевкой, в конце марта писала в соцсетях ее сестра Вера, которая служит саперкой в 127-м батальоне ТРО и уже успела получить награду "Крест Военная честь".

Вера Савченко служит саперкой

"Надежда постоянно находится с бойцами на линии столкновения с врагом", — отмечала Вера Савченко.

По последней информации от сестры Надежда Савченко находится на Харьковском направлении, где россияне активизировали боевые действия.

Сама же Надежда Савченко в одном из своих видеообращений в начале войны объясняла свое отсутствие в медийном поле тем, что не желает "палить" позиции и подставлять побратимов.

Сестры Савченко на фронте

Плен и скандалы

Надежда Савченко попала в российский плен летом 2014 года, и тогда же против нее в РФ было возбуждено уголовное дело, якобы за убийство двух российских журналистов. Судебный процесс (если его можно так назвать) длился до марта 2016 года. В России Савченко приговорили к 22 годам заключения, однако уже в мае летчицу обменяли на двух российских спецназовцев и президентским бортом вернули в Украину. Впрочем, с возвращением на Родину приключения Савченко только начались.

В Украине для Надежды Савченко уже было подготовлено депутатское кресло: еще во время пребывания летчицы в российском плену политическая партия "Батькивщина" быстро сориентировалась, приняв пленницу Кремля в ряды партии, и отдала ей первое место в списке. Однако с успешной политической карьерой у Савченко не сложилось.

Сначала летчица обвинила украинское правительство в потере Крыма и части Донбасса, а затем вышла из "Батькивщины", отказавшись поддерживать ее лидера Юлию Тимошенко.

Скандальной оказалась и поездка Савченко на оккупированный Донбасс в феврале 2017 года. Соратники экс-президента Петра Порошенко тогда заявляли, что нардепка была в районе Донецкого аэропорта и подстрекала бойцов ВСУ оставить позиции и сбрасывать "преступную власть".

Кроме того, Надежда Савченко отмечалась странными заявлениями в отношении российских оккупантов и не исключала возможности переговоров с бывшими вожаками террористов Захарченко и Плотницким.

Кульминацией публичной деятельности летчицы стало возбужденное против нее уголовное дело в Украине. Савченко вместе с руководителем Центра освобождения пленных Владимиром Рубаном обвинили в подготовке теракта в ВР. Впрочем, накануне широкомасштабного вторжения, обвинительный акт с обвинением Надежды Савченко был возвращен прокурору.

Кроме дела о теракте в отношении Надежды Савченко и ее сестры Веры, осенью 2021 года было открыто еще одно дело по статье 358 "Использование заведомо подложного документа". Сестер обвинили в подделке COVID-сертификатов и им грозило до пяти лет лишения свободы, однако летом 2022 Бориспольский горрайонный суд приостановил рассмотрение уголовных производств и разрешил Савченко мобилизоваться в ВСУ в воинскую часть батальона территориальной обороны Киева.

Выполнять такой юридический трюк стало возможно с мая 2022 года, когда ВР приняла изменения в УПК и разрешила останавливать судебное производство "в случае, если обвиняемый был призван для прохождения военной службы по призыву во время мобилизации на особый период".