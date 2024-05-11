Де зараз Надія Савченко і як їй вдалося уникнути в’язниці

З лави підсудних льотчиця мобілізувалася на війну

11 травня виповнюється 43 роки українській військовослужбовиці та політикині Надії Савченко. На початку російсько-української війни ім’я Савченко не сходило з перших шпальт ЗМІ, а до судового процесу проти неї, організованого в РФ, була прикута увага всього демократичного світу. Однак зараз колишня нардепка майже повністю зникла з медіаполя, а найпопулярніший запит в Google стосовно неї звучить так: "куди зникла Надія Савченко?"

А й дійсно куди? Чим зараз займається скандальна льотчиця? Відповіді на ці питання читайте в матеріалі "Телеграфу".

Отримала чергове військове звання капітана

Наразі екс-депутатка не веде соціальних мереж (останні дописи в її Facebook і Telegram датовані січнем 2023 року), однак з раніше опублікованих відео зрозуміло, що Савченко була долучена до сил оборони ще з лютого 2022 року.

Військова частина, куди мобілізувалася Савченко, відноситься до тероборони Деснянського району Києва, тож, як мінімум, на Троєщині Герой України точно була. Це, опосередковано підтвердила і сама Надія, яка в лютому 2022 року через соцмережі шукала рації для тероборони Троєщини.

Надія Савченко в соцмережах

Як саме відбувалася мобілізація Надії, в соцмережах розповіла сестра Віра.

"Ми з сестрою вже того ж дня (24 лютого 2022 року, — Ред.), в Києві, стояли в довжелезній черзі на запис в ТрО Троєщини (бо саме там народились і виросли, і приписані). Воєнкомати на той час чомусь не працювали, та відсилали вcix, навіть офіцерів з бойовим досвідом, якою є Надія, до пунктів формування ТрО. Так ми з Надією стали до лав територіальної оборони Києва", — написала Віра Савченко.

В листопаді 2022 року Надія Савченко, яка мобілізувалася як старший лейтенант, отримала чергове військове звання капітана.

Нове звання

Згодом колишня бранка Кремля була переведена на схід. Цю інформацію виданню підтвердила колишня помічниця Савченко Тетяна Проторченко.

"Вона воює. Вона була командиром роти, була в Серебрянському лісі (Луганська область, — Ред.), Авдіївці", — пояснила "Телеграфу" Проторченко.

Про перебування Надії під Авдіївкою, наприкінці березня писала в соцмережах її сестра Віра, яка служить саперкою в 127-му батальйоні ТрО і вже встигла отримати відзнаку "Хрест Військова честь".

Віра Савченко служить саперкою

"Надія постійно перебуває з бійцями на лінії зіткнення з ворогом", — зазначала Віра Савченко.

За останньої інформацією від сестри, Надія Савченко знаходиться на Харківському напрямку, де росіяни активізували бойові дії.

Сама ж Надія Савченко в одному зі своїх відеозвернень на початку війни, пояснювала свою відсутність в медійному полі тим, що не бажає "палити" позиції та підставляти побратимів.

Сестри Савченко на фронті

Полон і скандали

Надія Савченко потрапила в россійський полон влітку 2014 року і тоді ж проти неї в РФ була порушена кримінальна справа, начебто за вбивство двох російських журналістів. Судовий процес (якщо його можна так назвати), тривав до березня 2016 року. В Росії Савченко засудили до 22 років ув’язнення, однак вже в травні льотчицю обміняли на двох російських спецпризначенців і президентським бортом її повернули в Україну. Втім, з поверненням на Батьківщину пригоди Савченко тільки почалися.

В Україні для Надії Савченко вже було підготовлене депутатське крісло: ще під час перебування льотчиці в російському полоні, політична партія "Батьківщина" швидко зорієнтувалася, прийнявши бранку Кремля в лави партії, та віддала їй перше місце в списку. Однак з успішною політичною кар’єрою у Савченко не склалося.

Спочатку льотчиця звинуватила український уряд у втраті Криму та частини Донбасу, а потім вийшла з "Батьківщини", відмовившись підтримувати її лідерку Юлію Тимошенко.

Скандальною виявилася і поїздка Савченко на окупований Донбас в лютому 2017 року. Соратники екс-президента Петра Порошенка тоді заявляли, що нардепка була в районі Донецького аеропорту і підбурювала бійців ЗСУ залишити позиції і скидати "злочинну владу".

Крім того, Надія Савченко відзначалася дивними заявами стосовно російських окупантів і не відкидала можливостей перемовин з колишніми ватажками терористів Захарченко і Плотницьким.

Кульмінацією публічної діяльності льотчиці стала порушена проти неї кримінальна справа в Україні. Савченко, разом з керівником Центру звільнення полонених Володимиром Рубаном звинуватили у підготовці теракту в ВР. Втім, напередодні широкомасштабного вторгнення, обвинувальний акт, із звинуваченням Надії Савченко було повернуто прокурору.

Окрім справи про теракт, стосовно Надії Савченко і її сестри Віри, восени 2021 року була відкрита ще одна справа по статті 358 "Використання завідомо підробленого документа". Сестер звинуватили у підробці COVID-сертифікатів і їм загрожувало до п’яти років позбавлення волі, однак влітку 2022 року Бориспільський міськрайонний суд призупинив розгляд кримінальних проваджень і дозволив Савченко мобілізуватися до ЗСУ у військову частину батальйону територіальної оборони Києва.

Виконувати такий юридичний трюк стало можливо з травня 2022 року, коли ВР прийняла зміни до КПК і дозволила зупиняти судове провадження "у разі, якщо обвинувачений був призваний для проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період".