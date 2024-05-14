Продукция из хлопка может быть переработана в нитроцеллюлозу для производства снарядов

Члены НАТО и Европейского Союза должны расследовать вопрос поставок западными компаниями нитроцеллюлозы (сырье, используемое для производства боеприпасов) в Россию через третьи страны и применить санкции к таким компаниям. Также стоит рассмотреть возможность введения санкций на поставку всех видов продукции из хлопка в РФ, поскольку она может быть переработана в нитроцеллюлозу и использована для производства снарядов. Об этом в комментарии Guildhall заявил французский сенатор, член комитета Сената Франции по вопросам обороны и международных отношений Гийом Гонтар.

"Расследование Wall Street Journal о том, что Россия импортирует нитроцеллюлозу для производства боеприпасов через турецкую компанию и опосредованно через немецкие и тайваньские компании — вызывают серьезную тревогу. Если сведения подтвердятся, это станет серьезной проблемой. С одной стороны, Россия удвоила импорт нитроцеллюлозы в прошлом году, с другой стороны европейские промышленные предприятия опасаются нехватки этого важнейшего компонента, что может сказаться на их собственном производстве", — заявил сенатор.

"Члены НАТО и Европейского союза должны расследовать этот вопрос и усилить санкции, применяя их к каждой компании, экспортирующей нитроцеллюлозу. Им также следует рассмотреть возможность включения в санкционный список всей хлопковой продукции, поскольку они могут быть превращены в нитроцеллюлозу", — отметил французский политик

"Несмотря на некоторые вводящие в заблуждение заявления западных лидеров, включая президента Франции, мы не перешли на "военную экономику". Спустя два года после российского вторжения в Украину пришло более чем подходящее время для этого", — резюмировал Гийом Гонтар.

Напомним, американское издание The Wall Street Journal провело расследование по результатам которого установлено, что значительная часть сырья, используемого Российской Федерацией для производства боеприпасов (нитроцеллюлоза), производилась компаниями на Тайване, в Германии и в США, и поставлялась в РФ. Большинство поставок проведено турецкой компанией, несмотря на существующие санкционные ограничения.

Причиной расследования WSJ стал доклад Центра оборонных реформ "Российская снарядная коалиция: кто и как помогает РФ производить взрывчатые вещества", в котором были описаны факты таких поставок и предложены решения по противодействию, в частности, введение полного эмбарго на поставки в Россию сырья, используемого для производства боеприпасов: нитроцеллюлозы, хлопковой целлюлозы, хлопка.