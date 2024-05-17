Полтавская газонефтяная компания требует от Кабмина включить ее в перечень предприятий ТЭК

Нефтяники заявляют, что их запросы в Минэнерго о бронировании работников проигнорировали, а добыча углеводородов оказалась под угрозой срыва.

СП "Полтавская газонефтяная компания" (СП ПГНК) после длительного игнорирования ее запросов в Министерство энергетики Украины обратилось в Кабинет министров Украины и Министерство экономики Украины с требованием немедленно пересмотреть правительственное постановление №76 "Некоторые вопросы реализации положений Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" о бронировании военнообязанных на период мобилизации и военное время". Об этом говорится в официальном заявлении компании на ее сайте.

Как отмечается, СП ПГНК, на основании действующих специальных разрешений и с использованием собственных производственных мощностей, непрерывно осуществляет деятельность по добыче углеводородов из значительных глубин залегания на лицензионных участках в пределах территории Полтавской области с последующей реализацией углеводородного подготовленного сырья и готовой продукции на товар.

Но до настоящего времени Министерство энергетики Украины на неоднократные обращения отказывается включить СП ПГНК в список предприятий топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в понимании действующего порядка бронирования военнообязанных.

"Мы трижды обращались в Минэнерго для получения разрешения быть включенными в перечень компаний ТЭК, в ответ получили только формальные отписки без объяснений и аргументации. Не понятно, какие еще подтверждения нужны, когда на одного сотрудника мужского пола в компании уплачено 25 млн грн в бюджеты всех уровней. Не 35 000 грн, как предусмотрено минимально необходимый уровень, а в 700 раз больше ", – прокомментировал ситуацию на своей странице в сети Facebook генеральный директор ПГНК Виталий Дороган.

По словам топменеджера, на протяжении более двух лет после начала полномасштабного вторжения СП ПГНК уплатила в госбюджет почти 4 млрд грн налогов и направила более 200 млн грн на нужды Сил обороны.

Также СП ПГНК пережила две целенаправленные вражеские атаки дронов-камикадзе, после которых отдельные активы компании значительно повреждены и до сих пор не отстроены.

Отмечается, что предприятие самостоятельно восстанавливает производственные мощности, не обращается за финансовой помощью, пересматривает бизнес-модель и ищет новых клиентов, чтобы и дальше эффективно работать (насколько это возможно). В то же время происходит хаотическая мобилизация ценных отраслевых экспертов – работников СП ПГНК, "мобилизованных в "турборежиме" – через три часа после посещения ТЦК и СП работники уже на полпути в центры подготовки мобилизованных".

"Нужно понимать, что в нефтегазовой отрасли узкоспециализированные работники – слесари, механики, операторы КИП, операторы по добыче, по исследованию скважин, инженерно-технические сотрудники руководящего звена, работающие на импортном оборудовании, восстанавливали его работоспособность после "прилетов". подготовка и обучение неоценимы Таких людей заменить просто никем, тем более сейчас, когда часть людей в рядах ВСУ. Неопределенность в статусе компании и бронировании рабочих создает значительные трудности в ведении бизнеса" — акцентировал внимание Дороган.

Кроме того, СП ПГНК отмечает, что понимает всю сложность текущей ситуации в Украине и необходимость усиления фронта для сохранения государства, жизней украинцев и экономики. Но без собственного эффективного ТЭК, что является значительной и сверхважной частью реальной экономики Украины в условиях военного положения, сложно будет пережить даже ближайшую зиму.

" Обращаемся к чиновникам с необходимой пересмотреть подходы по предоставлению СП ПГНК 100% бронирования. От этого зависит не только выживание СП ПГНК как компании, но и возможности государства получать налоги и собственные энергоносители ", — говорит гендиректор предприятия.

В компании аргументируют, что от неизбежной остановки деятельности СП ПГНК, вследствие отсутствия профессиональных кадров, "потеряет именно Украина, и за счет чего агрессор получит дополнительное оперативное или тактическое преимущество в идущей наравне с военными действиями экономической войне".