С этими болезнями кожи точно не мобилизуют: назван полный список
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Военнообязанные имеют право на отсрочку
В Украине был обнародован список заболеваний кожи, а также подкожной клетчатки. Они служат основанием для признания военнообязанного непригодным к службе.
Об этом стало известно по приказу Министерства обороны Украины. "Телеграф" рассказал, что это из-за болезни.
Болезни кожи, являющиеся поводом признать военнообязанного непригодным, относятся:
- диффузный нейродермит с распространенной лихенификацией кожного покрова;
- пузырчатка обычная;
- герпетиформный дерматит;
- распространенный непрерывно рецидивирующий бляшечный псориаз;
- универсальный псориаз (псориатическая эритродермия);
В частности, непригодными будут признаваться те, кто находится в состоянии после переноса острых, обострения хронических болезней кожи и подкожной клетчатки, хирургического лечения. В список болезней попали:
- фурункул;
- фурункулез;
- карбункул;
- флегмона;
- абсцесс;
- импетиго;
- эктима;
- острая экзема;
- дерматиты;
- питириаз розовый;
- многоформная эритема;
- парапсориаз.
Ранее Телеграф писал, какие болезни сердца являются поводом для отсрочки от мобилизации.