С этими болезнями кожи точно не мобилизуют: назван полный список

Военнообязанные имеют право на отсрочку

В Украине был обнародован список заболеваний кожи, а также подкожной клетчатки. Они служат основанием для признания военнообязанного непригодным к службе.

Об этом стало известно по приказу Министерства обороны Украины. "Телеграф" рассказал, что это из-за болезни.

Болезни кожи, являющиеся поводом признать военнообязанного непригодным, относятся:

диффузный нейродермит с распространенной лихенификацией кожного покрова;

пузырчатка обычная;

герпетиформный дерматит;

распространенный непрерывно рецидивирующий бляшечный псориаз;

универсальный псориаз (псориатическая эритродермия);

В частности, непригодными будут признаваться те, кто находится в состоянии после переноса острых, обострения хронических болезней кожи и подкожной клетчатки, хирургического лечения. В список болезней попали:

фурункул;

фурункулез;

карбункул;

флегмона;

абсцесс;

импетиго;

эктима;

острая экзема;

дерматиты;

питириаз розовый;

многоформная эритема;

парапсориаз.

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