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С этими болезнями кожи точно не мобилизуют: назван полный список

Автор
Марина Ищенко Марина Ищенко
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Мобилизация в Украине Новость обновлена 16 июня 2024, 22:15
Мобилизация в Украине. Фото Коллаж "Телеграф"

Военнообязанные имеют право на отсрочку

В Украине был обнародован список заболеваний кожи, а также подкожной клетчатки. Они служат основанием для признания военнообязанного непригодным к службе.

Об этом стало известно по приказу Министерства обороны Украины. "Телеграф" рассказал, что это из-за болезни.

Болезни кожи, являющиеся поводом признать военнообязанного непригодным, относятся:

  • диффузный нейродермит с распространенной лихенификацией кожного покрова;
  • пузырчатка обычная;
  • герпетиформный дерматит;
  • распространенный непрерывно рецидивирующий бляшечный псориаз;
  • универсальный псориаз (псориатическая эритродермия);

В частности, непригодными будут признаваться те, кто находится в состоянии после переноса острых, обострения хронических болезней кожи и подкожной клетчатки, хирургического лечения. В список болезней попали:

  • фурункул;
  • фурункулез;
  • карбункул;
  • флегмона;
  • абсцесс;
  • импетиго;
  • эктима;
  • острая экзема;
  • дерматиты;
  • питириаз розовый;
  • многоформная эритема;
  • парапсориаз.

Ранее Телеграф писал, какие болезни сердца являются поводом для отсрочки от мобилизации.

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#Болезни #Мобилизация #Отстрочка