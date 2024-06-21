Работники каких профессий подлежат бронированию: адвокат указал на важный нюанс

Были расширены и уточнены определенные категории по бронированию

В Украине нет четкого перечня профессий, которые бы подлежали бронированию от мобилизации. Владельцы предприятий сами принимают решения о том, каких сотрудников им бронировать.

Детально об этом рассказал адвокат из Днепра Дмитрий Уход. Об этом пишет издание "Суспільне".

"Бронирование зависит именно от профессии человека. Четкого перечня подлежащих бронированию профессий иного, чем госслужащие, для частных лиц не определен. То есть работодатель соответствующего предприятия, учреждения, организации сам самостоятельно решает на предприятии, какие лица должны быть забронированы", — сказал Ухов.

Он также подчеркнул, что были уточнены правила бронирования, расширены и уточнены определенные категории по бронированию. Предоставлена возможность бронировать лиц, работающих на критически важных предприятиях – до 12 месяцев. Теперь есть возможность бронировать до 100% таких сотрудников.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине хотят создать реестр забронированных. В Верховной Раде анонсируют изменения в мобилизации.