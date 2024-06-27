Есть четкий ответ: призовут ли украинца, если тот только подал документы на отсрочку

Как долго рассматривают документы

В Украине во время общей мобилизации некоторые категории мужчин имеют возможность получить отсрочку от службы. Для этого им нужно предоставить список документов. Могут ли мобилизовать украинца, если он уже подал официальные бумажки на отсрочку?

До принятия комиссией решения о предоставлении отсрочки военнообязанный может не идти с целью прохождения медицинского осмотра для определения пригодности на службу и не подлежит призыву. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Согласно данным, документы на отсрочку рассматриваются в течение 7 дней с даты поступления в ТЦК и СП. Этот срок может быть продлен, если комиссия обращается за дополнительной информацией в другие государственные органы, но документы будут рассмотрены не позднее следующего дня после ответа.

О положительном и негативном решении, которое примет комиссия ТЦК или СП, будет сообщено по телефону, письму по электронному адресу или по почте.

Если решение комиссии будет положительным, то военнообязанному предоставят справку. Если отрицательное, то сообщат в письменном виде с указанием причин.

Кроме того, информация об отсрочке должна отображаться в мобильном приложении для военнообязанных "Резерв+".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что 3 категории студентов в Украине в июле не получат отсрочку.