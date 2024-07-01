После +33 градусов придут осадки: когда в Киеве начнет спадать жара

Прогноз дали на ближайшие дни

В начале рабочей недели в столице Украины будет пик жары. Однако после нее придет мокрая погода с ветрами и небольшим понижением температуры.

Осадки прогнозируются во вторник и среду, но они будут мелкими. Об этом говорится в ресурсе Meteofor.

Понедельник, 1 июля, ожидается самым солнечным и жарким. Днем показатели на термометрах будут достигать +33 градусов, а ночью температура опустилась до +22 градусов. Максимальная сила ветров прогнозируется днем – свежие 9 м/с.

На следующий день, 2 июля, на небе ожидается переменная облачность и дожди. Небольшие осадки должны начаться днем и продержаться до позднего вечера. Воздух днем прогреется до +31 градуса. Ночью термометры покажут +22 градуса. Наибольшие порывы ветра ожидаются во второй половине суток — свежие-сильные 9-12 м/с.

Среда, 3 июля, также принесет в город облачность, дожди и понижение температуры. Небольшие осадки предполагаются только ночью и днем. Показатели термометров в дневные часы будут достигать +28 градусов, а ночью — опустятся до +20 градусов. Максимальная сила ветров будет вечером – свежие 8 м/с.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, какой ожидается погода в Украине в июле 2024 года.