В Киеве прогнозируются дожди: когда ждать и сколько будут идти

Можно будет немного освежиться

Солнце и почти безоблачность продолжают держаться в столице Украины, но в ближайшие дни, а именно в среду, ожидаются осадки.

Температура воздуха днем будет держаться около +30...33 градусов, а ночная — +21...24 градуса. Наибольшие показатели термометров ожидаются в пятницу, по данным Sinoptik.

В среду, 10 июля, небо над городом будет ясным недолго. Уже днем оно затянется облаками, которые продержатся до конца дня. В начале второй половины дня будет идти мелкий дождь, но вечером осадков не ожидается. Воздух в дневное время прогреется до +30 градусов, а ночью охладел до +23 градусов. Сила ветра будет колебаться в пределах тихих-легких 1-2 м/с.

На следующий день, 11 июля, будет наблюдаться солнечная погода. В дневное время показатели термометров составят +32 градуса, но ночью они зафиксируются около +21 градуса. Порывы ветра не достигнут выше легких 2 м/с.

Пятница, 12 июля, принесет безоблачное небо. Дневная температура зафиксируется около +33 градусов, а ночная – +24 градуса. Сила ветров не превысит легкие 2 м/с.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что некоторым регионам Украины повезет в ближайшие дни, ведь их накроют дожди с грозами.