Ваши предки были представителями элиты, если фамилия звучит так: проверьте свою

Эти фамилии можно встретить до сих пор

Украинские фамилии могут многое рассказать о своих носителях. В частности, какую профессию имели их предки.

Об этом пишет в своей работе "Современные украинские фамилии" языковед Юлиан Редько. Он исследовал фамилии, которые получала интеллигенция – медики, педагоги и представители искусства.

Языковед отмечает, что раньше врачебным делом в Украине занимались преимущественно женщины. А еще было распространено целительство – сочетание народной медицины и сельской магии. Этим делом могли заниматься и мужчины. Отсюда происходят фамилии Гадал и Ворожко.

Относительно фамилии Медик, как говорит сам языковед, его довольно трудно отследить. Латинское слово medicus не было широко распространено. Вероятно, такую фамилию могли давать только людям с медицинским образованием, которые не имели отношения к народной медицине или знахарству.

Среди людей, имевших отношение к образованию, были и очень редкие фамилии. Речь идет о таких, как Книжник, Логик, Философ. А в большинстве своем люди, связанные с образованием, получали следующие фамилии: Шкильнык, Школик, Школяр, Школьнюк, Школун.

Люди, занятые искусством, получали фамилии Маляр, Маляренко и Малярик. Не очень талантливые художники могли получить такие прозвища, как Богомаз или Богомазюк, впоследствии они трансформировались в фамилии.

Те, чья жизнь была связана с музыкой, получали такие фамилии, как Спивак и Пивец, причем последняя, скорее всего, связана с названием дьяка-псаломщика, известного как "певец церковный". С формированием хора, очевидно, связано возникновение фамилии Реент и ее производной Регенчук. Они произошли от слова "регент", то есть дирижер.

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