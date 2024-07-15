Если повестка уже на руках: можно ли подписать контракт на службу в ВСУ

Есть определенные сложности, по словам юриста

Военнообязанные, если у них нет отсрочки, подлежат мобилизации. Могут ли такие украинцы подписать контракт с ВСУ, если им уже выдали повестку ?

ТЦК и СП по своему усмотрению распределяет мобилизованных лиц в военные структуры, но подписавшие контракт имеют одну возможность — самостоятельно выбирать, где проходить службу. Юрист Дмитрий Франчук объяснил, передает РБК-Украина, может ли военнообязанный подписать контракт, если ему была выдана повестка.

"Однозначного ответа относительно того, можно ли пойти служить по контракту после получения повестки, нет. Теоретически это возможно, но на практике возникают сложности", — объясняет он.

По его словам, есть определенные моменты, которые должен знать каждый военнообязанный, а именно:

закон не запрещает мобилизованным лицам подписывать контракт на военную службу, однако ТЦК и СП может отказать в этом

решение о том, позволить ли вам служить по контракту, зависит от ТЦК и СП

принимая решение, ТЦК и СП будет учитывать:

вашу военно-учетную специальность потребности Вооруженных Сил Украины другие факторы, которые ТЦК и СП считает важными

Как можно подписать контракт, если на руках уже есть повестка

Франчук говорит, что сначала следует обратиться в ТЦК и СП по месту регистрации, подать заявление на подписание контракта на службу и добавить все необходимые документы. После этого лицо отправляют на военно-врачебную комиссию. Затем нужно ждать ответа ТЦК и СП, сможет ли военнообязанный подписать контракт.

Однако он отмечает, что этот процесс длительный и нет точных гарантий того, что ТЦК и СП согласится.

"Также нужно продолжать выполнять требования повестки, пока вы не получите окончательного решения от ТЦК и СП", — резюмирует он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет мобилизация после 16 июля, когда истечет срок актуализации данных в ТЦК и СП.