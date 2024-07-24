Ваши предки были на стиле и любили модно одеваться, если фамилия звучит так: проверьте ее в списке

Есть три группы людей, которые имели такие родовые имена

Каждая фамилия несет в себе сакральный смысл и чрезвычайную силу, потому наши предки получали их не просто так. Родовые имена давали не только по месту жительства, а по социальному статусу, роду занятий или даже внешности. А еще много фамилий, которые давали тем, кто любил модно одеваться и уделять своему облику много внимания.

Модников можно было отличить по фамилии. Львовский языковед Юлиан Редько в книге "Современные украинские фамилии" перечисляет их.

Согласно исследованию, тех, кто в старину красиво одевался и отличался легкомыслием называли "дженджиками".

Это слово стало основой для целой группы фамилий, а именно:

Дженджер,

Дженжер,

Дженжеруха,

Жежера,

Пожертвование,

Жежерун,

Джинджиристый.

А вот уже вторая группа фамилий происходит от слова "хлюст" — так называли тех, кто любил хорошо одеваться и уделял одежде слишком много внимания. От него произошли следующие фамилии:

Хлюст,

Хлюстов,

Хлюстин,

Хлюстиков,

Хлюстина.

Еще одна группа фамилий происходит непосредственно от таких прилагательных для описания внешнего вида человека, как нарядный и модный. Речь идет о таких фамилиях:

Нарядный,

Чепурко,

Чепурнов,

Чепурняк,

Чепурненко,

Модный,

Модников.

Ранее "Телеграф" писал о самых редких фамилиях в Украине.