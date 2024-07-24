Ваши предки были на стиле и любили модно одеваться, если фамилия звучит так: проверьте ее в списке
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Есть три группы людей, которые имели такие родовые имена
Каждая фамилия несет в себе сакральный смысл и чрезвычайную силу, потому наши предки получали их не просто так. Родовые имена давали не только по месту жительства, а по социальному статусу, роду занятий или даже внешности. А еще много фамилий, которые давали тем, кто любил модно одеваться и уделять своему облику много внимания.
Модников можно было отличить по фамилии. Львовский языковед Юлиан Редько в книге "Современные украинские фамилии" перечисляет их.
Согласно исследованию, тех, кто в старину красиво одевался и отличался легкомыслием называли "дженджиками".
Это слово стало основой для целой группы фамилий, а именно:
- Дженджер,
- Дженжер,
- Дженжеруха,
- Жежера,
- Пожертвование,
- Жежерун,
- Джинджиристый.
А вот уже вторая группа фамилий происходит от слова "хлюст" — так называли тех, кто любил хорошо одеваться и уделял одежде слишком много внимания. От него произошли следующие фамилии:
- Хлюст,
- Хлюстов,
- Хлюстин,
- Хлюстиков,
- Хлюстина.
Еще одна группа фамилий происходит непосредственно от таких прилагательных для описания внешнего вида человека, как нарядный и модный. Речь идет о таких фамилиях:
- Нарядный,
- Чепурко,
- Чепурнов,
- Чепурняк,
- Чепурненко,
- Модный,
- Модников.
Ранее "Телеграф" писал о самых редких фамилиях в Украине.