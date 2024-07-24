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Ваши предки были на стиле и любили модно одеваться, если фамилия звучит так: проверьте ее в списке

Автор
Марина Ищенко Марина Ищенко
Дата публикации
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Автор
Люди в патриотической одежде Новость обновлена 24 июля 2024, 18:14
Люди в патриотической одежде. Фото Создано нейросетью для Telegtaf.com.ua

Есть три группы людей, которые имели такие родовые имена

Каждая фамилия несет в себе сакральный смысл и чрезвычайную силу, потому наши предки получали их не просто так. Родовые имена давали не только по месту жительства, а по социальному статусу, роду занятий или даже внешности. А еще много фамилий, которые давали тем, кто любил модно одеваться и уделять своему облику много внимания.

Модников можно было отличить по фамилии. Львовский языковед Юлиан Редько в книге "Современные украинские фамилии" перечисляет их.

Согласно исследованию, тех, кто в старину красиво одевался и отличался легкомыслием называли "дженджиками".

Это слово стало основой для целой группы фамилий, а именно:

  • Дженджер,
  • Дженжер,
  • Дженжеруха,
  • Жежера,
  • Пожертвование,
  • Жежерун,
  • Джинджиристый.

А вот уже вторая группа фамилий происходит от слова "хлюст" — так называли тех, кто любил хорошо одеваться и уделял одежде слишком много внимания. От него произошли следующие фамилии:

  • Хлюст,
  • Хлюстов,
  • Хлюстин,
  • Хлюстиков,
  • Хлюстина.

Еще одна группа фамилий происходит непосредственно от таких прилагательных для описания внешнего вида человека, как нарядный и модный. Речь идет о таких фамилиях:

  • Нарядный,
  • Чепурко,
  • Чепурнов,
  • Чепурняк,
  • Чепурненко,
  • Модный,
  • Модников.

Ранее "Телеграф" писал о самых редких фамилиях в Украине.

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#Фамилия #Походження