Ваши предки любили деньги и постоянно их считали, если у вас такая фамилия: проверьте ее в списке
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Всего таких родовых имен насчитывается семь
Украинские фамилии несут в себе удивительную историю жизни наших предков, ведь по ним можно определить, чем они занимались, какие имели привычки и особенности. Существует ряд родовых имен, который указывает на то, что в роду очень любили считать деньги.
Об этом пишет языковед Юлиан Редько в работе "Современные украинские фамилии. В этом материале указано, что люди очень серьезно относились к финансовым вопросам и буквально любили пересчитывать свои сбережения.
Всего таких родовых имен насчитывается семья. Однако количество их носителей значительно отличается.
Речь идет о следующих фамилиях:
- Гривна;
- Четвертак;
- Копейка;
- Галаган;
- Пинязь;
- Грош;
- Коруна.
Самая популярная фамилия из этого списка — Галаган. В стране насчитывается 2804 носителя. Большая часть людей с этим родовым именем проживает в Киеве. В то же время с фамилией Пинязь в Украине проживает только 31 человек.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие фамилии в Украине считаются самыми редкими. У некоторых из них практически нет однофамильцев в стране. К слову, в этот список также входит родовое имя одного из украинских политиков.