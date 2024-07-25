Ваши предки любили деньги и постоянно их считали, если у вас такая фамилия: проверьте ее в списке

Всего таких родовых имен насчитывается семь

Украинские фамилии несут в себе удивительную историю жизни наших предков, ведь по ним можно определить, чем они занимались, какие имели привычки и особенности. Существует ряд родовых имен, который указывает на то, что в роду очень любили считать деньги.

Об этом пишет языковед Юлиан Редько в работе "Современные украинские фамилии. В этом материале указано, что люди очень серьезно относились к финансовым вопросам и буквально любили пересчитывать свои сбережения.

Всего таких родовых имен насчитывается семья. Однако количество их носителей значительно отличается.

Речь идет о следующих фамилиях:

Гривна;

Четвертак;

Копейка;

Галаган;

Пинязь;

Грош;

Коруна.

Самая популярная фамилия из этого списка — Галаган. В стране насчитывается 2804 носителя. Большая часть людей с этим родовым именем проживает в Киеве. В то же время с фамилией Пинязь в Украине проживает только 31 человек.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие фамилии в Украине считаются самыми редкими. У некоторых из них практически нет однофамильцев в стране. К слову, в этот список также входит родовое имя одного из украинских политиков.