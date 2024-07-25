"Хватают больных на улицах..." Сенцов назвал главные проблемы мобилизации и высказался о работе ТЦК

Мужчина дал честные ответы на непростые вопросы

Режиссер и сценарист Олег Сенцов с самого начала полномасштабного вторжения защищает Украину от российского агрессора. Впервые за долгое время мужчина дал интервью, в котором рассказал, в частности, об отношении к мобилизации.

В интервью BBC режиссер рассказал, что на войне встречает разных людей: кто-то пришел защищать страну сам, а кого-то мобилизовали. В то же время Сенцов отметил, что отдельные люди просто не выдерживают нагрузок. В частности, речь идет о штурмовой пехоте.

"Я вижу мобилизованных, которые к нам приходят. Есть такие, кто по определенным личным причинам не пошел воевать в начале войны, а потом их мобилизовали. И они пошли на войну и воюют достаточно хорошо. Есть действительно больные люди старшего возраста, которые оказываются в штурмовой пехоте. Они просто физически этого не выдерживают", — поделился режиссер.

Олег Сенцов на войне, Фото: Getty Images

В то же время Олег отметил, что в Украине есть коррупция в вопросе мобилизации. По мнению режиссера, умолчание этой проблемы только вредит нашей стране, поэтому с коррупцией необходимо бороться. В то же время вопрос призыва на военную службу должен быть справедливым для всех граждан.

"Есть случаи коррупции, злоупотреблений. Об этом нужно говорить. С этим нужно бороться. Если перестанем это делать, значит, она нас преодолела. Я считаю, что о мобилизации с обществом нужно говорить как со взрослыми людьми. Не надо скрывать сложные моменты. И должны быть честными правила для всех. А не так, что хватают больных на улицах, а кто-то, здоровый, отдыхает за границей или купил справку", — подчеркнул сценарист.

Кроме того, режиссер считает, что есть категория граждан, не готовых защищать страну. И с такими людьми должно работать государство, создавая для этого необходимые условия. В первую очередь речь идет о четких сроках прохождения военной службы и демобилизации.

"Но даже если все было бы честно и справедливо, часть людей не готова воевать. Но есть требования войны и государство должно побуждать их это делать с помощью определенных механизмов. Одним из них является определенный срок службы и возможность демобилизации", — подытожил мужчина.

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