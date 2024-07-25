"Хапають хворих на вулицях..." Сенцов назвав головні проблеми мобілізації та висловився про роботу ТЦК

Чоловік дав чесні відповіді на непрості питання

Режисер і сценарист Олег Сенцов від початку повномасштабного вторгнення захищає Україну від російського агресора. Вперше за тривалий час чоловік дав інтерв'ю, у якому розповів, зокрема, про ставлення до мобілізації.

В інтерв'ю BBC режисер розповів, що на війні зустрічає різних людей: хтось прийшов захищати країну сам, а когось — мобілізували. Водночас Сенцов зауважив, що окремі люди просто не витримують навантажень. Зокрема, йдеться про штурмову піхоту.

"Я бачу мобілізованих, які до нас приходять. Є такі, хто з певних особистих причин не пішов воювати на початку війни, а потім їх мобілізували. І вони пішли на війну та воюють досить добре. Є справді хворі люди старшого віку, які опиняються в штурмовій піхоті. Вони просто фізично цього не витримують", — поділився режисер.

Олег Сенцов на війні, Фото: Getty Images

Водночас Олег зазначив, що в Україні є корупція у питанні мобілізації. На думку режисера, замовчування цієї проблеми лише шкодить нашій країні, тому з корупцією необхідно боротися. Водночас питання призову на військову службу має бути справедливим для всіх громадян.

"Є випадки корупції, зловживань. Про це потрібно говорити. З цим потрібно боротися. Якщо перестанемо це робити, значить вона нас подолала. Я вважаю, що про мобілізацію з суспільством потрібно говорити як з дорослими людьми. Не треба приховувати складні моменти. І мають бути чесні правила для всіх. А не так, що хапають хворих на вулицях, а хтось, здоровий, відпочиває за кордоном чи купив довідку", — наголосив сценарист.

Окрім того, режисер вважає, що є категорія громадян, які не готові захищати країну. І з такими людьми має працювати держава, створюючи для цього необхідні умови. Насамперед йдеться про чіткі терміни проходження військової служби та демобілізацію.

"Але навіть якби все було чесно й справедливо, частина людей не готова воювати. Але є вимоги війни й держава має спонукати їх це робити з допомогою певних механізмів. Одним із них є визначений термін служби й можливість демобілізації", — підсумував чоловік.

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