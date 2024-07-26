Подозреваемый в убийстве Фарион имел список следующих возможных жертв: Клименко назвал одно из имен

Вячеслав Зинченко, подозреваемый в убийстве языковеда Ирины Фарион, составил список следующих возможных жертв. Одной из них должен был стать народный депутат Максим Бужанский.

Об этом на брифинге сообщил внутренних дел Игорь Клименко. По его словам, Фарион была самой беззащитной среди всех.

Более подробно об этом, а также чем известен Бужанский вы можете прочитать по следующей ссылке.