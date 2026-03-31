В Украине раньше времени проснулись тарантулы: как их отличить и насколько опасны

Крупного мехового охотника можно узнать сразу по нескольким признакам

В Днепропетровской области тарантулы уже начали выходить из нор на несколько месяцев раньше привычного срока. Причиной столько раннего появления этих пауков стало аномальное потепление, которое накрыло в марте Украину.

Обычно тарантулы просыпаются в июне-июле, но в последние годы их можно было заметить и раньше — в мае, а теперь в середине марта. Об этом сообщила биолог Светлана Кияк, пишет "Наше місто".

12 марта она зафиксировала первого паука этого сезона и опубликовала соответствующую фотографию на своей странице в Facebook.

Тарантул. Фото: Светлана Кияк

Тарантулы — что о них известно

Тарантулы — это крупные пауки, которые живут в норах в земле и чаще всего ведут ночной образ жизни. Этот паук не столь ядовит, как каракурт, но все же укусы довольно неприятны и опасны. Тарантула относят к так называемым паукам-волкам из-за мохнатости и большого размера.

Тарантул. Фото: Википедия

Главные характеристики:

размер до 37 мм;

темно-бурый цвет сверху и черный в нижней части;

самка откладывает 100-400 яиц за раз;

паук сам не нападает, если его не трогать;

людям угрожают только самки.

Нора тарантула. Фото: Википедия

И хотя выглядят тарантулы устрашающе, но для человека обычно не опасны — их укус похож на укус пчелы. Однако нужно знать, что делать при укусе:

обработать место антисептиком

приложить что-нибудь холодное

обратиться к врачу

следить за симптомами аллергии

Как уберечься от тарантулов. Инфографика: "Телеграф"

Как отличить тарантула от других пауков

Тарантулы – крупные, волосатые и медлительные создания, которых часто путают с обычными пауками.

Отличительная черта этих паков – густые волоски, особенно на лапах, и массивное тело с толстыми конечностями. У обычных пауков тело более тонкое, а вот тарантулы кажутся настоящими "меховыми гигантами".

Тарантул. Фото: Википедия

Поведение тарантулов тоже отличается: они медлительны, спокойны и активны ночью. Большинство обычных пауков более быстрые и ловят добычу с помощью сети.

К еще одному немаловажному признаку можно отнести глаза тарантула — у него их 8 и все собраны в передней части головы. У других пауков расположение глаз может сильно различаться.

Как отличить тарантула от других пауков. Инфографика: "Телеграф"

