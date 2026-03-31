Шумным украинцам придется заплатить штраф: где и почему нельзя нарушать тишину

С 1 апреля в Украине начинается ежегодный "сезон тишины", который продлится до 15 июня. В этот период вводятся ограничения для защиты диких животных во время размножения и появления потомства.

Об этом пишет "Судебно-юридическая газета". За это время в лесах, парках и у водоемов запрещено создавать шум и проводить громкие мероприятия.

В частности, нельзя запускать фейерверки и салюты, проводить концерты, фестивали или другие события с громкой музыкой. Также действуют ограничения на использование техники – запрещено ездить на квадроциклах, запускать дроны, пользоваться моторными лодками и проводить ралли. Кроме того, не разрешаются строительные работы и санитарные вырубки леса.

Гражданам запрещено касаться диких животных, их детенышей и гнезд. Также нельзя выгуливать собак без поводка в лесных зонах.

Какими будут штрафы за нарушение

За нарушение правил предусмотрены штрафы в соответствии со статьей 39 Закона "О животном мире". Для граждан они составляют от 510 до 850 гривен, для должностных лиц – от 850 до 1190 гривен.

Ограничения действуют потому, что весной животные и птицы выводят потомство, и любой шум или вмешательство может им навредить. Также с 1 апреля по 30 июня вводят запрет на отлов раков.

Сколько будет действовать тишина в лесу.

