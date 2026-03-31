Дело не только в защитных сооружениях: Сухомлин сказал, как Киев готовят к тяжелой зиме

В столице полным поход идет подготовка к испытаниям холодного сезона

Киев готовят к следующей зиме и власти приступили к реализации "плана устойчивости", который предполагает защиту ключевых объектов и обеспечение работы критически важных предприятий.

Об этом пишет "Телеграф" в материале: "Как Украина готовится к новым атакам на свет и тепло и что нужно знать о Киеве — ответы Сухомлина".

Глава Агентства восстановления Сергей Сухомлин отметил, что дело не только в строительстве защиты. Это дополнительная когенерация электроэнергии, необходимая для работы критических предприятий Киева. Столице необходимы генераторы.

И здесь очень многое зависит от самого Киева. Государство берет на себя часть ответственности, хотя я как экс-мер Житомира в свое время делал все самостоятельно. Агентству поручено строить защиту на самых сложных объектах столицы. объяснил собеседник.

Основное внимание уделяется крупным ТЭЦ и другим важным сооружениям, которые обеспечивают энергоснабжение столицы. Для некоторых объектов строительство защитных сооружений обычно занимает год.

Но я думаю, что к новому году справимся. Большинство из них будет защищено до 1 сентября, однако есть большие и сложные объекты, которые до нового года, думаю, точно сделаем. Что касается столичных объектов, за которые отвечает агентство, мы уже вышли на работу сказал Сухомлин.

По его словам, план Киева утвержден и включен в постановление Кабмина, которое выделяет частичное финансирование на его реализацию. Под председательством премьер-министра было большое совещание, где обсуждались все эти планы.

По прифронтовым регионам средства уже выделены, а по остальной Украине, включая Киев, я думаю, средства будут выделены в ближайшие дни. Потому ничего не мешает уже сегодня начинать эту работу. отметил Глава агентства восстановления.

Заявление мэра Киева Виталия Кличко о дефиците средств Сухомлин прокомментировал коротко: "Чего-то всегда не хватает".

