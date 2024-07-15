Зола, крапива и соль: как в СССР хранили продукты, когда не было холодильников

До середины 60-х о холодильниках и не слышали

Для ностальгирующих по Советскому Союзу раньше все было лучше: и трава зеленее и небо голубее. Однако современным людям иногда даже представить сложно, как на самом деле жилось во времена СССР.

К примеру, такой всем хорошо известный кухонный прибор, как холодильник в жизни советского человека появился только в середине 60-х годов. Для сравнения, в США к 1962 году холодильники имели 98,3% семей, а в СССР – 5,3% семей.

Без столь необходимого ныне прибора люди выживали так же, как и в древние времена. "Телеграф" собрал подборку разных способов того, как советскому человеку удавалось хранить продукты более-менее свежими и к каким хитростям прибегали наши с вами дедушки и бабушки.

Как хранили молочные продукты

Молоко держали в глиняных кувшинах. В такой посуде молоко хранится дольше, чем в стеклянной трехлитровой банке. Помним, что ни о каких тетрапаках в Совке тогда речь не шла, молоко можно было приобрести только в стеклянной таре, по крайней мере, когда живешь в городе. Крынки с молоком обматывали мокрым полотном и ставили в миску с холодной водой. Держали в темном прохладном месте. Так молоко могло протянуть до 2-3 суток.

Некоторые хозяйки добавляли в молоко чистый листочек хрена (если такой можно было найти в городе). Считалось, что он поможет сохранить молоко свежим как можно дольше.

Хранить какие-либо продукты в городе, в квартире, было априори сложнее, чем делать это, например, в деревне. Поэтому некоторые хозяйки не морочились с хранением молока, а сразу превращали его в субпродукты. Например, свежее молоко сразу кипятили, часть использовали в день покупки, а в другую часть клали горбушку черного хлеба. Утром получали простоквашу, которая отдаленно напоминала современный греческий йогурт.

Сыр оставался свежим дольше, если на тарелку рядом с ним положить кусочек сахара и накрыть другой тарелкой.

Сливочное масло хранили в кастрюльке с соленой водой. Воды наливали столько, чтобы масло там плавало, это позволяло продлить срок годности.

Кроме того, чтобы сохранить масло как можно дольше, прибегали и к такому способу: плотно набивали масло в чистую баночку и заливали несколькими столовыми ложками 5% уксуса. Хранили в темном прохладном месте.

Как хранили мясо и сало

Сало заворачивали в льняное полотно, прокипяченное в соли. Копченую колбасу подвешивали между рамами в форточке, и она там проветривалась – понемногу высыхала, не портясь.

С мясом было труднее. Существовало несколько способов как сохранить кусочек несколько дней.

Сухой способ: мясо не мыли, обсушивали до тонкой корочки над пламенем газовой горелки, заворачивали в сухую ткань и подвешивали в прохладном помещении.

Влажный способ: заливали мясо простоквашей, сверху ставили что-то тяжелое и убирали в темное место. Так мясо оставалось пригодным к употреблению несколько дней.

Кроме того, мясо могли и солить. Разлагали в 3-литровые банки, засыпали солью и прятали в темное место. Также сохранить мясо помогала крапива. Кусок мяса клали в таз, полный этой травы — так мясо могло храниться в течение нескольких дней.

К слову, ранее Телеграф рассказывал о том, как в Советском Союзе спасались от жары, когда в стране никто и не слышал о кондиционерах.