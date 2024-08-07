Эта привычка у многих осталась до сих пор: почему советские люди все ели с хлебом

Причин было несколько

Хлеб — это символ нашей национальной культуры и истории. Недорогой, но питательный и вкусный продукт давно стал основным для многих граждан.

В СССР люди употребляли хлеб практически со всеми продуктами. "Телеграф" разбирался, почему он был таким важным атрибутом советского питания.

Немного о хлебе в советское время

Важную роль играла цена — белый хлеб в 1960-х годах стоял всего 14 копеек за буханку. Этот дешевый продукт был доступен для всех. К тому же цена на хлеб контролировалась и поднималась реже.

Конечно, поначалу качество этого дешевого продукта оставляло желать лучшего. Однако в конце 1980-х годов начали появляться пекарни, которые выпекали разнообразные сорта и каждый мог выбрать себе по вкусу. К тому же хлеб стал более качественным.

Почему же в СССР все ели с хлебом

Хлеб был дешевым и питательным продуктом. Советские люди не могли позволить себе дорогие продукты, а хлеб был доступен абсолютно всем. Его употребляли со всеми блюдами, даже с макаронами и картофелем.

К тому же этот продукт часто добавляли во время приготовления блюд. Многие помнят вкус советских котлет, в которых было больше хлеба, чем мяса.

Кстати, некоторые наши привычки тянутся еще со времен СССР. Например, многие часто используют в быту соду или прячут в сливной бачок кирпич.

Напомним, что в связи с дефицитом продуктов советские люди любили необычные сладости. Многие из них даже делали своими руками.