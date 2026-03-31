"Закрыли глаза?" Апелляция отказалась разбираться по существу по делу Богуслаева

Киевский апелляционный суд в понедельник, 30 марта, оставил в силе предварительные решения по Вячеславу Богуслаеву. Во время заседания рассматривалась апелляционная жалоба стороны защиты на незаконное и поддельное определение о продлении сроков содержания под стражей подсудимого.

Детали решения рассказал адвокат Ростислав Кравец.

"Несмотря на очевидные нарушения и подделку решений, апелляционный суд все оставил в силе", — добавил правозащитник.

Он также рассказал, что сам Вячеслав Богуслаев, получив право предоставить слово, попросил судей не пользоваться телефонным правом и принять решение в соответствии с Законом. Адвокат добавляет, что подсудимого не доставили в зал суда из-за соответствующего решения судей Соломенского районного суда города Киева, а выслушали с помощью мобильной связи.

"Кстати, судьи апелляции также проигнорировали существенные нарушения процессуального Закона, о которых недавно писал Верховный суд, а именно не сообщение, ни адвокатов, ни обвиняемого, ни прокуроров о рассмотрении определения об исправлении описки, которое является обязательным", — добавляет Ростислав Кравец.

Он также выражает подозрение, что некоторые судьи Киевского апелляционного суда могут якобы подать в отставку, когда появится решение ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека), в котором могут быть установлены грубые нарушения прав человека и незаконное содержание под стражей.

По словам адвоката, по этому поводу уже в ГБР зарегистрировано уголовное производство по ст. 366 УК Украины, а также разрешается и регистрация уголовного производства в НАБУ по ст. 364 УК Украины в отношении судей Соломенского районного суда города Киева Педенко Ады Михайловны, Сергеенко Анны Леонидовны, Кравченко Ярославы Владимировны.

"Вместо рассмотрения уголовного дела в разумные сроки как сторона обвинения, так и судьи максимально затягивают его рассмотрение понимая, как мне кажется, полное отсутствие доказательств предъявленного обвинения", — добавляет сторона защиты Богуслаева.

По его словам, заседание 31 марта было снято, хотя назначалось заблаговременно и во время прошедшего заседания председательствующая Педенко А.М. заверила, что Кравченко Я.В. отзовут из отпуска и суд обязательно состоится, но этого не произошло.